La revolución de Fernando Gago en Universidad de Chile tiene un nombre propio encargado de la retaguardia: Fabricio Coloccini. El exdefensor argentino, histórico capitán del Newcastle y con pasos por el AC Milan y Real Madrid, asume como primer ayudante de campo con un objetivo innegociable: traspasar la disciplina de la Premier League al Centro Deportivo Azul. Su llegada busca erradicar la fragilidad defensiva que ha costado puntos vitales, imponiendo un régimen de entrenamiento específico que ya genera altas expectativas en la dirigencia de Azul Azul.

¿Qué función cumplirá Fabricio Coloccini en la U de Chile?

Fabricio Coloccini llega a Universidad de Chile como el principal ayudante técnico de Fernando Gago. Su misión específica es potenciar la línea defensiva mediante rutinas de élite enfocadas en la anticipación, el juego aéreo y la comunicación. Además, junto al preparador físico Roberto Luzzi, liderará un plan de “mano dura” que incluye un control estricto de peso y cargas físicas para reducir la plaga de lesiones que afecta a referentes como Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

¿Quiénes integran el cuerpo técnico de Fernando Gago en la U de Chile?

El staff que acompaña a “Pintita” destaca por su roce internacional y especialización. Además de Fabricio Coloccini, el equipo cuenta con Sebastián Setti y Alberto Padilla como asistentes, mientras que la preparación física recae en Roberto Luzzi, un profesional obsesionado con la biometría y la balanza. Un detalle clave es la continuidad de Manuel Iturra como ayudante técnico del club, quien servirá de nexo entre el ADN institucional y la nueva metodología argentina.

El “Multiverso Colocho”: El inusual encuentro de Coloccini e Iturra

La llegada del ex Newcastle producirá una postal curiosa en el CDA: el encuentro de los dos “Colocho”. Fabricio Coloccini se topará con Manuel Iturra, quien debe su histórico apodo precisamente a la similitud estética que ambos compartían en sus épocas de futbolistas. Más allá de la anécdota, ambos trabajarán codo a codo para gestionar un vestuario de peso que cuenta con figuras de la Generación Dorada como Marcelo Díaz.

En resumen

La figura: Fabricio Coloccini, ex capitán en la Premier League y seleccionado argentino.

Fabricio Coloccini, ex capitán en la Premier League y seleccionado argentino. El rol: Primer ayudante técnico de Fernando Gago y especialista defensivo.

Primer ayudante técnico de Fernando Gago y especialista defensivo. Mano dura: Implementará controles de peso estrictos junto al PF Roberto Luzzi.

Implementará controles de peso estrictos junto al PF Roberto Luzzi. El crossover: Trabajará junto a Manuel “Colocho” Iturra en el staff técnico.

¿Crees que la experiencia de un histórico de la Premier League como Coloccini es suficiente para que la U deje de sufrir goles evitables o el problema es la falta de refuerzos en la zaga? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.