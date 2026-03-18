El directorio de Azul Azul tomó una decisión unánime este miércoles: Fernando Gago es el elegido para tomar el mando de Universidad de Chile. Tras una reunión de 60 minutos, la concesionaria descartó a nombres como Eduardo Berizzo y Martín Lasarte para apostar por la jerarquía del argentino. Sin embargo, más allá del nombre del DT, en La Cisterna celebran el arribo de su equipo de trabajo, un cuerpo técnico de Gago que promete disciplina europea y un control estricto en la preparación física.

¿Cómo está conformado el cuerpo técnico de Gago en la U de Chile?

El staff técnico que acompaña a Fernando Gago destaca por su experiencia internacional. El primer ayudante de campo es el exdefensor de la selección argentina y el Real Madrid, Fabricio Coloccini, secundado por Sebastián Setti y Alberto Padilla. El puesto clave de preparador físico será ocupado por Roberto Luzzi, un especialista conocido por su exigencia máxima y su obsesión con el peso de los jugadores. La estructura la completa Diego Cogliandro como preparador de arqueros.

Mano dura y experiencia: El rol de Fabricio Coloccini y el staff técnico

El cuerpo técnico de Gago no llega solo a dar instrucciones; llega a imponer presencia. La figura de Fabricio Coloccini es fundamental: su trayectoria en el AC Milan y el Atlético de Madrid le otorga una autoridad natural para tratar con jugadores de recorrido como Charles Aránguiz o Eduardo Vargas. En Azul Azul asumen que este “peso” será vital para evitar los roces que terminaron por desgastar el proceso de Francisco Meneghini.

¿Cómo frenarán las lesiones? El método del preparador físico de Gago

Aquí es donde entra Roberto Luzzi. El preparador físico del cuerpo técnico de Gago es descrito como un “obsesionado por la balanza”, implementando un régimen estricto que busca tener a los futbolistas a tope físico. Este enfoque fue determinante para que Manuel Mayo cerrara el acuerdo, además del nombre del nuevo entrenador, con la esperanza de reducir los plazos de recuperación de los desgarros que hoy tienen al equipo mermado.

En Resumen

Liderazgo: Fabricio Coloccini será el brazo derecho de Gago en el CDA.

Fabricio Coloccini será el brazo derecho de Gago en el CDA. Disciplina: Roberto Luzzi llega con un plan estricto de control de peso y carga física.

Roberto Luzzi llega con un plan estricto de control de peso y carga física. Objetivo: Recuperar a los lesionados (Aránguiz y Zaldivia) en tiempo récord.

Recuperar a los lesionados (Aránguiz y Zaldivia) en tiempo récord. Consenso: El directorio aprobó el arribo del staff de manera unánime por su jerarquía.

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