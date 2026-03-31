Universidad de Chile vive un martes de máxima tensión en La Florida ante Audax Italiano, pero en el horizonte de Fernando Gago ya brilla una luz de esperanza definitiva. Tras semanas lidiando con un plantel mermado, el estratega argentino recibió la confirmación de que podrá contar con un contingente de jerarquía para el retorno del Campeonato Nacional 2026 de este domingo frente a Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Esta inyección de variantes llega en el momento más crítico de la temporada. Con la U ubicada en la octava posición con 10 unidades, la necesidad de acortar los 5 puntos de distancia con el líder, Colo Colo, es imperativa. Según adelantó el periodista Marcelo Díaz en Todos Somos Técnicos, el “Romántico Viajero” presentará una cara totalmente renovada en Ñuñoa, recuperando el “pie internacional” y la explosividad juvenil que se extrañó en las últimas jornadas.

¿Quiénes son los 6 jugadores que recupera la U de Chile para el Campeonato Nacional?

La lista de “altas” que celebra el cuerpo técnico es de primer nivel y permite a Gago delinear, por fin, su esquema ideal. Para el próximo choque de liga, el DT recupera a:

Javier Altamirano

Ignacio Vásquez

Fabián Hormazábal

Lucas Romero

Lucas Assadi

Marcelo Díaz

¿Cuándo vuelve a jugar Charles Aránguiz en la U de Chile?

Pese al optimismo por los seis regresos, la gran interrogante sigue siendo el “Príncipe”. Según detalla Bolavip, el cuerpo médico azul ha fijado una hoja de ruta clara: el objetivo es que Charles Aránguiz esté listo para el Clásico Universitario ante la UC a fines de abril. No obstante, si la recuperación sigue el ritmo actual, el histórico volante podría ver sus primeros minutos una fecha antes, cuando la U visite a Everton en Viña del Mar. Por ahora, le restan aproximadamente tres semanas de reacondicionamiento físico.

En resumen

Lo nuevo: Gago recupera a Díaz, Hormazábal, Romero, Altamirano, Assadi y Vásquez.

Gago recupera a Díaz, Hormazábal, Romero, Altamirano, Assadi y Vásquez. Escenario: La U busca acortar la distancia de 5 puntos con el líder, Colo Colo.

La U busca acortar la distancia de 5 puntos con el líder, Colo Colo. Baja clave: Charles Aránguiz proyecta su regreso para el Clásico ante la UC (fines de abril).

Charles Aránguiz proyecta su regreso para el Clásico ante la UC (fines de abril). Próximo desafío: Retorno a la Liga de Primera ante La Serena en el Estadio Nacional.

¿Es el retorno de este contingente de lujo suficiente para que la U pelee el título palmo a palmo con Colo Colo? Opina y participa en AlAireLibre.cl.