Audax Italiano recibe a una Universidad de Chile que llega golpeada tras su última derrota ante Deportes La Serena en la Copa de la Liga 2026. El encuentro se jugará este martes 31 de marzo, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El encuentro es válido por la fecha 3 del Grupo D, donde solo el líder avanzará a semifinales, lo que aumenta la presión en ambos equipos.

¿Quién transmite en vivo Audax Italiano vs U de Chile?

Para ver el partido de Audax Italiano vs Universidad de Chile por la Copa de la Liga 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: HBO Max (con TNT Sports)

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs U de Chile por la Copa de la Liga 2026?

Audax Italiano y Universidad de Chile se enfrentan este martes 31 de marzo a las 18:00 horas por la Fecha 3 de la Copa de la Liga 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

📆 Fecha: Martes 31 de marzo

Martes 31 de marzo 🕛 Horario: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio Bicentenario de La Florida

Árbitros del partido entre Audax Italiano vs U de Chile

La organización ya definió al equipo arbitral para el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile por la Copa de la Liga 2026.

Árbitro: Franco Jiménez

Franco Jiménez 1er asistente: Ignacio Cerda

Ignacio Cerda 2do asistente: Nicolás Medina

Nicolás Medina Cuarto árbitro: Francisco Gaggero

Francisco Gaggero VAR: Miguel Araos

Miguel Araos AVAR: Sebastián Pérez

¿Cómo llegan Audax Italiano y U de Chile a este partido?

Audax Italiano llega en un gran momento tras vencer por 3-1 a Deportes La Serena, resultado que lo dejó como líder del Grupo D con 6 puntos en dos partidos y una diferencia de gol de +3. El cuadro itálico ha mostrado solidez ofensiva y eficacia, posicionándose como el principal candidato a avanzar.

Universidad de Chile, en cambio, vive un presente más complicado. Viene de caer por 1-0 ante Unión La Calera, y apenas suma 1 punto en dos encuentros, lo que lo deja en la tercera posición del grupo. Los azules están obligados a ganar para seguir con opciones reales de clasificación.

👉 Tabla Grupo D:

Audax Italiano: 6 pts

Unión La Calera: 6 pts

Universidad de Chile: 1 pt

Deportes La Serena: 1 pt

Formación de Audax Italiano vs U de Chile

Posible formación: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.

DT: Gustavo Lema.

Formación de U de Chile vs Audax Italiano

Posible formación: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Agustín Arce, Ignacio Vásquez, Maximiliano Guerrero, John Cortés y Eduardo Vargas.

DT: Fernando Gago.

En resumen