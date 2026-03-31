La historia de Lucas Romero en Universidad de Chile dio un giro cinematográfico en apenas semanas. El volante paraguayo, que llegó al CDA con cartel de refuerzo pero que apenas sumó 51 minutos bajo el mando de Francisco Meneghini, hoy no solo es pieza clave para Fernando Gago, sino que se ha transformado en la gran esperanza financiera de la concesionaria. Su irrupción estelar en la Selección de Paraguay durante esta fecha FIFA ha encendido las alarmas positivas en la directiva laica, que ya saca cuentas alegres de cara al Mundial 2026.

El “efecto Romero” va mucho más allá de lo táctico. Tras ser la gran figura en el triunfo paraguayo ante Grecia, el mediocampista rompió los prejuicios de la prensa de su país y se perfila como un nombre inamovible para Gustavo Alfaro. Esto activa automáticamente el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, un mecanismo que promete inyectar “plata del cielo” en un momento donde cada dólar cuenta para potenciar el plantel de cara al segundo semestre de este 2026.

¿Cuánto dinero recibiría la U de Chile si Lucas Romero va al Mundial 2026?

Si el volante integra la lista final de Paraguay, Universidad de Chile podría recibir un monto cercano a los 760 mil dólares, lo que equivale a unos 700 millones de pesos. Este incentivo se calcula en base a una cuota diaria de 11 mil dólares que la FIFA entrega por cada jugador cedido durante el torneo planetario.

Considerando que se estiman al menos 25 días de concentración y competencia, la cifra escala rápidamente. No obstante, es importante recordar que el monto final se divide entre los clubes donde el futbolista estuvo inscrito durante los dos años previos a la fase final. Por ello, la U compartiría una parte del beneficio con el club Recoleta de Paraguay, de forma similar a lo ocurrido con Hernán Galíndez en Qatar 2022.

¿Por qué Lucas Romero pasó de ser suplente a ser prioridad para Gago?

La salida de Francisco “Paqui” Meneghini fue el punto de quiebre definitivo para el paraguayo. Mientras el anterior DT lo consideraba solo un relevo posicional de Marcelo Díaz, Fernando Gago detectó en Romero una intensidad defensiva y un criterio de distribución que hoy lo tienen como titular indiscutido en el mediocampo azul. Sus dos titularidades consecutivas en la Liga de Primera no solo le devolvieron el ritmo competitivo, sino que le permitieron llegar a la Albirroja en condiciones de “tapar bocas” ante la exigente prensa asuncena.

¿Qué falta para que se confirme el “bono mundialista” de la U de Chile?

La prueba de fuego definitiva ocurre este martes 31 de marzo, cuando Paraguay se mida ante la poderosa selección de Marruecos en Lens, Francia. Aunque Romero arrancará desde el banco debido al desgaste físico tras los 79 minutos jugados ante Grecia, el técnico Gustavo Alfaro ya lo catalogó como un trabajo “muy sólido”. Si logra sumar minutos de calidad ante los semifinalistas del último mundial, su pasaje a Norteamérica será prácticamente un hecho, asegurando el millonario depósito de la FIFA en las arcas de Azul Azul.

En resumen

El hecho: Un jugador de la U se consolidó en su selección y está a un paso del Mundial 2026.

Un jugador de la U se consolidó en su selección y está a un paso del Mundial 2026. Impacto económico: El club proyecta ingresos por 700 millones de pesos por conceptos de premios FIFA.

El club proyecta ingresos por por conceptos de premios FIFA. El cambio: El protagonista pasó de ser un “cortado” por el técnico anterior a un activo vital para Gago.

El protagonista pasó de ser un “cortado” por el técnico anterior a un activo vital para Gago. Lo que viene: El duelo de hoy ante Marruecos definirá su estatus final para la nómina mundialista.

¿Crees que el nivel de este volante es suficiente para que la U lo blinde con un nuevo contrato o Azul Azul debería aprovechar de venderlo tras el Mundial? Opina y sigue el minuto a minuto del partido de Paraguay en AlAireLibre.cl.