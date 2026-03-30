Universidad de Chile ya llegaba con presión al duelo ante Audax Italiano, pero en las últimas horas la previa sumó un golpe que cambia el escenario en La Florida. No se trata sólo de fútbol ni de la tabla: también toca un punto sensible para los azules en un partido donde necesitaban apoyo total.

La decisión reordena el ambiente del encuentro de este martes 31 de marzo a las 18:00 horas, justo cuando la U está obligada a sumar para no ceder más terreno en el Grupo D de la Copa de la Liga.

¿Por qué no habrá hinchas de la U en el partido ante Audax Italiano?

La Delegación Presidencial Metropolitana resolvió que el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile se dispute sin público visitante en La Florida. La medida fue adoptada por razones de seguridad y por las condiciones del entorno del estadio, según explicó Germán Codina.

La determinación golpea a la U en un momento incómodo, porque el partido aparece como urgente en lo deportivo y la presencia de sus hinchas asomaba como un factor importante. La autoridad, eso sí, remarcó que la idea es avanzar a futuro hacia partidos con ambas barras, pero sólo cuando estén dadas las condiciones necesarias para resguardar a las familias.

¿Cómo afecta a Universidad de Chile jugar sin hinchas visitantes en La Florida?

Para Universidad de Chile, la noticia cambia parte del contexto emocional del partido. El equipo de Fernando Gago necesita reaccionar en la Copa de la Liga y deberá hacerlo sin el respaldo de su gente en las tribunas visitantes.

Además, el golpe llega a menos de 24 horas del encuentro. Ese timing vuelve más sensible la decisión, porque la previa ya estaba armada y el marco del duelo parecía tener otro color. En este tipo de partidos apretados, cualquier detalle externo también pesa en la conversación y en la atmósfera del equipo.

Comunicado Oficial 📝🇮🇹



Audax Italiano informa que presentó a la Delegación Presidencial una propuesta de partido versus Universidad de Chile con venta a público en sectores locales y visita, la cual fue autorizada, permitiendo la venta del 50% del aforo solicitado.



Sobre la… pic.twitter.com/oM2GFhVMl4 — Audax Italiano (@audaxitaliano) March 31, 2026

¿Qué se juega la U ante Audax en la Copa de la Liga?

La U enfrenta a Audax Italiano este martes 31 de marzo a las 18:00 horas, en un cruce importante por la tercera fecha del Grupo D. El margen empieza a achicarse y los azules necesitan puntos para no quedar más relegados en la tabla.

Por eso, la ausencia de hinchas visitantes termina siendo más que una noticia de organización. También instala una presión extra en un partido que ya venía cargado de urgencia y que ahora tendrá un entorno distinto al que imaginaban los azules.