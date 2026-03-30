Fernando Gago despejó una de las dudas que marcó su arranque en Universidad de Chile y, al mismo tiempo, instaló presión total de cara al duelo con Audax Italiano.

El técnico negó haber impuesto una dieta especial en el plantel y dejó claro que el margen competitivo es mínimo: el equipo necesita ganar para sostener opciones en la Copa de la Liga.

“Sacamos conclusiones muy buenas de esta semana de trabajo, independiente de la falta de jugadores”, explicó. Luego marcó la línea que pretende instalar en el camarín: “El de mañana es una final más, cada partido que tengamos son finales”.

¿Qué dijo Gago sobre la dieta en Universidad de Chile?

El tema de la alimentación había generado diversas opiniones, con versiones que apuntaban a cambios radicales en la preparación. Sin embargo, Gago fue categórico al desmentir ese escenario.

“Yo no eliminé nada, eso ya no se comía en este club. Es un plantel profesional”, sostuvo. Además, explicó que rutinas como desayunos y almuerzos obligatorios ya formaban parte del funcionamiento interno del equipo.

Más que imponer restricciones, el técnico puso el foco en la evolución de hábitos y en el aprendizaje de los jugadores. “Quiero que los jugadores aprendan… es que lleguen a cada partido en la mejor forma física posible”, agregó, dejando en claro que su objetivo apunta al rendimiento y no a cambios drásticos.

¿Cómo impactan las lesiones en el arranque de Gago?

El otro frente que condiciona el presente azul es el físico. La nueva lesión de Juan Martín Lucero se suma a una seguidilla de dolencias que ha reducido las opciones del DT en este inicio de proceso.

Gago reconoció la molestia que genera el escenario, pero optó por un enfoque práctico: “Cuando se da una o dos lesiones seguidas da bronca, pero no hay que quedarse en eso”, afirmó.

Con la idea de ir incoporando a los jugadores sin apurarlos, para el DT laico el cruce con Audax es una prueba importante. La U enfrenta un momento que puede marcar su rumo en el torneo y necesitan volver a celebrar.