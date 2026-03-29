El miedo en Universidad de Chile se confirmó. Juan Martín Lucero dejó la cancha a los 8 minutos ante Unión La Calera por la Copa de la Liga y los exámenes ratificaron el peor escenario: desgarro en el isquiotibial izquierdo, la misma zona que ya lo había complicado semanas antes.

La información que fue ratificada por Emisora Bullanguera confirmó que la evaluación médica despejó cualquier duda sobre su dolencia: no era una molestia menor, sino una nueva lesión muscular en el mismo sector.

¿Qué lesión tiene Lucero y cuánto tiempo estará fuera?

El delantero presenta un desgarro en el isquiotibial izquierdo, idéntico al que sufrió tras el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana. En ese momento se habló de una contractura y regresó rápidamente a los trabajos.

Ahora, con la lesión confirmada, el plazo estimado de recuperación es de al menos tres semanas, aunque dependerá de la evolución para evitar una nueva complicación.

¿Lucero volvió antes de tiempo a los trabajos en la U?

La repetición de la lesión abre una duda interna evidente. El regreso del jugador se produjo en un contexto donde no había plena certeza sobre su recuperación total, y la recaída en la misma zona vuelve a poner el foco en esa decisión.

Para el cuerpo técnico, la baja obliga a rearmar el ataque en un momento clave. Para Lucero, en tanto, el desafío será completar una recuperación sin apuros, porque una nueva recaída podría extender aún más su ausencia y complicar su continuidad en la temporada.