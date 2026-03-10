Universidad de Chile atraviesa un momento de máxima tensión. El equipo azul se hunde en la duodécima posición del Campeonato Nacional 2026 y la falta de gol es una herida que el reciente empate ante Universidad de Concepción no logró cerrar. En medio de este escenario crítico, el hombre más esperado por la hinchada alzó la voz.

Juan Martín Lucero, el gran referente ofensivo de los laicos, decidió romper el silencio sobre el misterio que rodeaba su estado físico. El “Gato“, que no suma minutos desde el choque ante Palestino, despejó las dudas sobre su lesión y entregó una luz de esperanza para el próximo duelo ante Coquimbo Unido.

¿Qué lesión tiene Juan Martín Lucero en la U de Chile?

El secretismo en el cuerpo médico del Centro Deportivo Azul llegó a su fin. El propio delantero trasandino detalló su problema físico en charla con el medio La Magia Azul, descartando de plano un desgarro que lo margine por meses. “Bien ahí estamos recuperando, tranquilos. Es una contractura, así que vamos a ir viendo como se va llevando“, confesó el atacante.

Esta contractura es la que tuvo a Paqui Meneghini de cabeza armando el rompecabezas ofensivo. Saber que no existe una rotura fibrilar cambia el panorama para los laicos, quienes han extrañado la jerarquía del exjugador de Colo Colo en una delantera que hoy luce inofensiva, con apenas una victoria en seis fechas.

¿Juega Juan Martín Lucero el Coquimbo Unido vs U de Chile?

La gran interrogante para la Jornada 7 es si el “Gato” recibirá el alta competitiva tras romper el silencio. Con solo 7 puntos en el bolsillo, la U no puede permitirse guardar nada ante el cuadro “Pirata“. Las próximas horas de entrenamiento en La Cisterna serán clave para determinar si la zona afectada cede y le permite ser, al menos, alternativa en el Sánchez Rumoroso.

El duelo ante Coquimbo Unido está fijado para este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. Para el Romántico Viajero contar con Lucero no es solo un ajuste táctico, sino un salvavidas anímico para un plantel que viene cuestionado y ve cómo los puestos de avanzada se alejan peligrosamente.

¿Cuál es el “fixture del terror” que se le viene a la U de Chile?

La urgencia por recuperar a Juan Martín Lucero es total. Tras el despido de Francisco Meneghini, el calendario que asoma en el horizonte para el “Romántico Viajero” es una verdadera prueba de fuego para quien asuma el interinato, con duelos ante rivales directos y equipos de la parte alta.

Jornada Rival Condición Fecha Fecha 7 Coquimbo Unido Visita 14/03 Fecha 8 Cobresal Local 22/03 Fecha 9 Unión La Calera Visita 29/03

Con el equipo en la 12° posición, estos nueve puntos definirán si la U logra levantar cabeza tras el cambio de mando o si el vacío en la banca termina por hundir la temporada antes de finalizar la primera rueda.

Sigue el minuto a minuto y la recuperación del “Gato” Lucero ante el fixture del terror de la U en AlAireLibre.cl.