Charles Aránguiz salió lesionado en el duelo de U de Chile vs U de Concepción en el estadio Nacional y entrega un duro golpe al DT Francisco “Paqui” Meneghini, que tiene un “hospital” en el camarín de los Azules.

Es el quinto futbolista lesionado en estas seis fechas que ha jugado el Romántico Viajero (más el compromiso ante Palestino por la Copa Sudamericana), varios de ellos con problemas musculares, por lo que los cuestionamientos no solo son para el planteamiento táctico del entrenador, sino que para la preparación física.

La lesión que afectó a Charles Aránguiz en el duelo de U de Chile vs U de Concepción

Corría el minuto 25 de juego y se empezó a preparar para ingresar Agustín Arce, lo que extrañaba ya que ningún jugador de U de Chile manifestaba un evidente problema físico en la cancha de Ñuñoa ante U de Concepción.

No obstante, cuando salió el balón Charles Aránguiz empezó a caminar hasta el costado del campo de juego y se tapó la cara. Estaba muy frsutrado por no seguir ayudando a sus compañeros y caminó con gesto de desazón hacia el banco de suplentes, donde se quedó mirando el piso por largo rato con expresión de incredulidad.

Con los minutos se confirmó que es una lesión de isquiotibial (muscular), aunque no se específico cuál en particular y en qué grado, debido a que esa información al entregarán los exámens médicos que el jugador se realizará los próximos días, sabiendo así el plazo que tendrá para retornar a las canchas.

🤕🚨⚽ Malas noticias para Los Azules



Charles Aránguiz tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del partido entre #LaU y Universidad de Concepción, tras acusar problemas físicos.



¡Que no sea nada grave, Príncipe!



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/4BdOSAxcJX — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 9, 2026

Los lesionados de U de Chile en esta temporada

La lesión de Charles Aránguiz se suma a los casos de Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Assadi y Bianneider Tamayo, todos aún en recuperación y, por lo tanto. siendo bajas en el equipo de Francisco “Paqui”Meneghini.

Aquí llega el cuestionamiento de algunos hinchas para el preparador físico Gonzalo Fellay, dado que los casos de Lucero, Tamayo y ahora Aránguiz son problemas musculares. Los dos primeros casos son desgarros y lo del Príncipe por confirmarse.

Assadi tiene un esguince de tobillo y Rivero tiene un serio problemas en una sus rodillas, específicamente una lesión osteocondral en la rodilla izquierda que afecta al cartílago y al hueso de la rótula, lo que tiene al equipo médico convencido en que el jugador debe operarse, pero aún con la negativa del uruguayo.