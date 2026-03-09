Este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos cierra la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 con el derbi universitario más esperado del torneo: Universidad de Chile recibe a la Universidad de Concepción en un duelo de urgencias para los dos lados de la tabla.

La U de Chile de Francisco “Paqui” Meneghini llega en una situación que preocupa: a un solo puesto de la zona de descenso. El técnico recibe un golpe durísimo en la semana: el informe médico confirmó que Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Assadi sufrieron lesiones musculares y están descartados. En el historial total entre ambos equipos, la U de Chile lleva 20 victorias en 45 duelos frente a las 12 de la U de Concepción, con 13 empates.

La Universidad de Concepción llega con una contundente derrota 0-3 ante Everton en su última presentación. Los del Campanil buscarán aprovechar la crisis de lesionados de la U para conseguir un triunfo histórico en el Nacional.

U de Chile vs U de Concepción, minuto a minuto