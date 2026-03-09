La U de Chile tiene vive un drama con Octavio Rivero, quien llegó como gran figura y no ha sido ningún aporte por culpa de una sinovitis. Pero ese problema podría tener salida administrativa, pero para que ello se cumpla el delantero uruguayo debe pasar por el quirófano y luego el el club puede activar el artículo 14 de las Bases del Campeonato Nacional 2026 y fichar a un reemplazante fuera del plazo del mercado.

Rivero ha sumado apenas 92 minutos en toda la temporada, no ha podido entrenar con el plantel y acumula semanas de extracciones de líquido sinovial que no logran resolver el problema de fondo: una lesión osteocondral que afecta el cartílago y el hueso de la rótula.

Esta situación ya ocurrió cuando Rivero pasó por Barcelona de Guayaquil en 2025, donde estuvo 43 días fuera de las canchas. El cuerpo médico del Centro Deportivo Azul recomendó la cirugía como solución definitiva, pero la directiva aún no ha tomado la decisión final.

Desde La Magia Azul confirmaron que el fichaje de emergencia “ya comienza a evaluarse en silencio en la interna azul”.

¿Qué lesión tiene Octavio Rivero y por qué la cirugía podría dejarlo 120 días fuera?

La sinovitis que sufre Rivero no es un simple edema. Según reveló Emisora Bullanguera, es una lesión osteocondral en la rodilla izquierda que afecta tanto el cartílago como el hueso subyacente, provocando un fragmento de cartílago flotante dentro de la articulación que inflama constantemente la rodilla e impide al jugador entrenar y competir con normalidad.

La historia clínica de Rivero ya anticipaba este escenario: tiene un largo historial de lesiones de rodilla que incluye problemas de meniscos y ligamentos en temporadas anteriores. El problema, según trascendió, se conocía antes de que la U lo contratara, lo que pone bajo el microscopio la revisión médica previa a su fichaje en el CDA.

El reglamento que podría ayudar a la U a reemplazar a Rivero

El artículo 14 es la norma que mantiene viva la esperanza azul en el mercado. Su funcionamiento es concreto:

Si un jugador sufre una lesión de larga duración (superior a 120 días) , su club puede reemplazarlo por otro jugador por lo que resta del campeonato



, su club puede reemplazarlo por otro jugador por lo que resta del campeonato La solicitud debe presentarse dentro de los 15 días corridos desde el primer diagnóstico médico que declara la incapacidad



desde el primer diagnóstico médico que declara la incapacidad El reemplazo aplica incluso si el libro de pases está cerrado



Es, en términos simples, una ventana de fichaje de emergencia que la ANFP tiene habilitada precisamente para situaciones como la de Rivero: lesiones que dejan a un equipo sin un jugador clave durante más de cuatro meses.