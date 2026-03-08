Universidad de Chile se alista para un cambio estructural que sacudirá los cimientos del Centro Deportivo Azul (CDA) en las próximas semanas. No se trata de un movimiento táctico en la pizarra de Francisco Meneghini, sino de una modificación profunda en la cúpula directiva: la salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul es prácticamente un hecho. El actual mandamás de la concesionaria vive sus últimos días en el cargo, forzado por un escenario legal que hace insostenible su permanencia al mando del “Romántico Viajero”.

El quiebre definitivo se produciría en la junta de accionistas de abril. La razón de fondo es la sanción que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció contra Sartor AGF en noviembre de 2025. De ratificarse esta medida, Clark quedaría inhabilitado para ejercer funciones directivas por un periodo de cinco años, obligando a la institución a buscar un nuevo rumbo administrativo de manera urgente para evitar un vacío de poder en un año donde la exigencia deportiva es máxima.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Michael Clark en la U de Chile?

En el horizonte de la concesionaria asoman dos figuras que ya conocen el funcionamiento interno del club y cuentan con el respaldo del bloque controlador. El primero, y quien corre con la ventaja principal para asumir el desafío, es José Ramón Correa. El abogado, que se integró a Azul Azul en 2023, ha ganado terreno no solo por su perfil técnico, sino por su reciente y rimbombante movimiento financiero: a través de la Sociedad Romántico Viajero, adquirió el 21,44% de las acciones tras comprar el paquete de la familia Schapira por 7,5 millones de dólares.

La segunda carta con peso en el directorio es la actual vicepresidenta, Cecilia Pérez. La exministra cuenta con el respaldo de una gestión activa dentro del club, aunque su posible nombramiento genera divisiones en la hinchada. Ambos nombres representan la continuidad del proyecto actual, pero con un matiz de propiedad que favorece la irrupción de Correa como el sucesor natural para liderar la transición institucional.

¿Quién es José Ramón Correa, el favorito para la presidencia de Azul Azul?

José Ramón Correa alcanzó notoriedad pública al liderar la ofensiva legal contra Jorge Almirón y Colo Colo durante la temporada 2024 (el recordado caso del “escritoriazo”). Su trayectoria profesional está marcada por roles de alta relevancia en la Contraloría General de la República y asesorías en los ministerios de Economía e Interior, donde forjó lazos estrechos con figuras como Andrés Chadwick y Pablo Longueira.

De manera particular, Correa se hizo conocido en 2006 por defender a la familia de Augusto Pinochet en casos de malversación de fondos públicos. Hoy, con más del 20% de la propiedad de Universidad de Chile bajo su control personal, el dirigente se posiciona como el “hombre fuerte” para tomar las riendas en un momento donde el club atraviesa crisis tanto en lo deportivo como en lo institucional bajo el cuestionado “Caso Sartor”.

En resumen

Michael Clark dejaría la presidencia de la U en la próxima junta de abril.

dejaría la presidencia de la U en la próxima junta de abril. La sanción de la CMF a Sartor lo inhabilitaría por un periodo de 5 años.

a lo inhabilitaría por un periodo de 5 años. José Ramón Correa es el principal favorito tras adquirir el 21,44% del club.

es el principal favorito tras adquirir el 21,44% del club. Cecilia Pérez se mantiene como la alternativa inmediata desde la vicepresidencia.

se mantiene como la alternativa inmediata desde la vicepresidencia. El cambio busca blindar a la U ante los líos judiciales de su controladora principal.

¿Crees que José Ramón Correa tiene el perfil necesario para liderar a la U o prefieres una renovación total en Azul Azul? Sigue toda la trastienda del CDA y el presente de Universidad de Chile en AlAireLibre.cl.