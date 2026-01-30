Los problemas para la dirigencia de la U de Chile parecen estar muy lejos de terminar. Esto porque, según información publicada por el periodista de TVN Fernando Tapia, acreedores del grupo Sartor presentaron una solicitud judicial ante el 20° Juzgado Civil de Santiago para rechazar el avenimiento entre Michael Clark, Sartor y la familia Schapira, calificándolo como “acto en fraude a la ley” que consolida un contrato espurio del fondo Tactical Sport y vulnera normas financieras de orden público. El perjuicio patrimonial estimado supera los US $95 millones.

La acción legal busca invalidar el acuerdo que permitió terminar la demanda de nulidad interpuesta por los Schapira —quienes vendieron su 21,44% de Azul Azul en enero 2026—, otorgando finiquitos a Clark y sociedades Sartor pese a carecer de causa y objeto lícito.

Los abogados representantes de 20 inversionistas afectados sostienen que la transferencia de cuotas del Fondo Tactical Sport desde Inversiones Sartor hacia Inversiones Antumalal (de Clark) permitió tomar el control indirecto de Azul Azul sin realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria, infringiendo los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores.

LO ÚLTIMO: Solicitan denegación d avenimiento d familia Schapira con Sartor y Clark. Abogados d acreedores presentaron acción en el 20°Juz Civil señalando q tal acuerdo consolida un contrato espurio, un acto d fraude y afecta el D° a prenda de los aportantes q han sido estafados pic.twitter.com/OJCCQXIHFv — Fernando Tapia (@FernandoAgustin) January 30, 2026

⚖️ ¿Qué alega la nueva querella contra Michael Clark?

Los acreedores piden nulidad absoluta del contrato que cedió el fondo Tactical Sport a Clark. Según el escrito judicial, esta maniobra “afecta gravemente el derecho de prenda general de los aportantes, alejando los activos del alcance de quienes buscan recuperar su dinero”.

El caso se apoya en resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que revocó la autorización de Sartor AGF tras constatar “graves irregularidades, conflictos de interés reiterados y entrega de información falsa al mercado”.

💰 ¿Cuánto dinero está en juego?

Más de US$ 95 millones en fondos actualmente en liquidación forzosa. Según testimonios de querellantes, solo en uno de los fondos gestionados por Sartor se estiman 116 mil millones de pesos chilenos comprometidos.

Gonzalo Echeverría, uno de los afectados, reveló a Radio ADN que su familia invirtió 600 millones de pesos y se les adeuda 2.850 millones considerando intereses acumulados.

​📋 ¿Qué pasó con el acuerdo Schapira-Clark?

Durante el presente mes de enero 2026, la familia Schapira retiró formalmente las acciones judiciales contra Clark tras vender su participación accionaria. El desistimiento presentado ante el 20° Juzgado Civil calificó como “innecesaria e improcedente” la continuidad de las demandas.

Sin embargo, los nuevos querellantes argumentan que ese avenimiento fue parte de un “acuerdo fraudulento” que consolidó una estructura irregular.