El 2026 arranca con movimientos importantes fuera de la cancha en Universidad de Chile. Uno de los conflictos más sensibles que tenía abierto Michael Clark en su rol como cabeza de Azul Azul dio un giro inesperado. La acción legal apuntaba directamente a la participación del empresario en la gestión de Sartor AGF, vinculada a la propiedad del club.

Sin embargo, la decisión de los Schapira de vender su participación en la concesionaria cambió completamente el escenario judicial.

⚖️ Schapira vende sus acciones y deja sin efecto la demanda contra Clark

El lunes se formalizó el retiro de la demanda por parte de los exdirectores de Azul Azul. Según consta en el documento presentado ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, la familia Schapira decidió desistir de las acciones legales al no mantener participación directa ni indirecta en la propiedad de la concesionaria.

“Una de las razones principales para vender estas acciones ha sido terminar con los conflictos judiciales y extrajudiciales”, explicaron en el escrito, sellando así el fin de una pugna que mantenía a Michael Clark en el ojo del huracán dirigencial.

Con esto, se desactiva uno de los frentes más complejos que enfrentaba el mandamás azul, justo en plena planificación deportiva y financiera para la temporada que recién comienza.

🧾 La raíz del conflicto: Sartor, Tactical Sports y Antumalal

El conflicto judicial comenzó el 15 de abril pasado, cuando los hermanos Schapira presentaron una demanda de nulidad contra Sartor AGF, el Fondo Tactical Sports e Inversiones Antumalal, esta última liderada directamente por Clark.

La acusación apuntaba a irregularidades en el traspaso accionario que permitió a estos entes controlar el club. La familia Schapira solicitaba la nulidad de esa operación por considerar que afectaba la transparencia y estructura interna de Universidad de Chile.

Pese a que el caso nunca escaló públicamente a una audiencia mediática, sí se convirtió en un ruido constante en el entorno institucional del club. Hoy, ese ruido se apaga tras la venta de los paquetes accionarios a José Ramón Correa, abogado de Clark.

🔵 Universidad de Chile busca estabilidad fuera de la cancha

Este cierre judicial representa una victoria táctica para la dirigencia de Michael Clark, quien ahora podrá enfocarse completamente en la gestión del club con un flanco legal activo menos. Ya que todavía debe exponer ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

Universidad de Chile atraviesa un periodo clave en su reestructuración institucional, y el fin de esta disputa entrega un poco de estabilidad al ambiente azul.