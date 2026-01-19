Juan Martín Lucero ya está en suelo chileno y es nuevo jugador de Universidad de Chile. Este lunes 19 se cerró una espera que generó ruido afuera, pero que al interior del club siempre tuvo el mismo destino. El delantero argentino arribó al país y comienza formalmente su etapa como refuerzo azul para la temporada 2026.

La señal pública del cierre apareció temprano, cuando el director de Azul Azul, Aldo Marín, escribió en su cuenta de X “Es hoy, es hoy, es hoy…”. El mensaje anticipó lo que horas más tarde se confirmó con los hechos: Lucero llegó y el acuerdo entró en su tramo final.

⚽ Juan Martín Lucero ya llegó para ser refuerzo azul

El atacante no arribó el viernes como estaba previsto inicialmente porque permaneció en Argentina durante el fin de semana junto a su familia. La madre de Juan Martín Lucero estaba de cumpleaños, por lo que retrasó el viaje, pero nunca modificó el acuerdo con el Romántico Viajero.

A su llegada al aeropuerto, Lucero entregó breves declaraciones a los medios presentes: “Ahora vamos a ver los últimos detalles, esperemos que salga todo bien. Así que después podremos charlar más tranquilos”, señaló el delantero, sin extenderse ni entrar en detalles.

🔍 Un fichaje que ajusta el ataque y sube la competencia

La llegada de Lucero ayudará directamente en la zona ofensiva: aumenta la competencia interna y eleva la exigencia en un sector clave del equipo. No es una apuesta a futuro, es una decisión pensada para el corto plazo.

Una vez cerrado el acuerdo, el Gato se unirá a la pretemporada con sus compañeros bajo el mando de Paqui Meneghini.