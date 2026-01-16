La pretemporada de Universidad de Chile entró en su fase decisiva con cargas altas, refuerzos trabajando a la par y una planificación clara. El amistoso ante Racing Club asomaba como el primer termómetro real del año, pensado para medir funcionamiento y comenzar a trazar el camino de este 2026.

Ese escenario cambió antes de tiempo. Juan Martín Lucero no alcanzó a estar disponible y su ausencia forzó un ajuste inmediato: según información de En Cancha, el delantero llegará a Santiago este viernes con la planificación ya en marcha y sin margen para ser considerado en este cruce.

⚽ El contratiempo con Lucero que cambió el plan de la U de Chile

La idea original era clara: comenzar a integrar al delantero como referencia de área y observar sus primeras asociaciones. Eso quedó descartado por una razón simple: los tiempos no dieron.

El cuerpo técnico optó por no alterar el método. La prioridad fue sostener el plan de trabajo y utilizar el amistoso para evaluar funcionamiento colectivo, presión alta y salida desde el fondo, más allá de los nombres.

Para Francisco Meneghini, el mensaje es nítido: el proyecto se ordena desde la estructura y no desde la urgencia. La ausencia de Lucero no cambia el objetivo del partido, pero sí el foco del análisis.

🔵 Quiénes toman la posta en el primer examen

Con Lucero fuera, otros refuerzos toman protagonismo inmediato. Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero aparecen como las principales alternativas para sumar minutos y empezar a marcar diferencias en un duelo de alta exigencia.

La hoja de ruta ya tiene definido el siguiente paso: el estreno del Gato se proyecta para la semana siguiente en Lima frente a Universitario en la Noche Crema. Ahí, con más entrenamientos encima, la U espera integrarlo sin mayores dificultades.