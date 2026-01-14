Aunque en U de Chile confiaban en poder amarrar el fichaje de Juan Martín Lucero esta semana el escenario por la incorporación del ex Colo Colo se ha vuelto un tanto nebuloso, tanto así que se ha generado un tira y afloja en la intención de los azules por entrar de lleno a negociar con el goleador, algo que ha provocado que incluso el técnico Francisco Meneghini se entrometa para dejar saber su postura.

Por un lado desde hace días que se viene hablando del acuerdo que existe entre la U y el propio Lucero, pero en los últimos días su salida de Fortaleza se ha vuelto una complicación debido a que en el club cearense pretenden usar al atacante para sus propios objetivos de mercado. Todo esto generó que Meneghini se pronunciara a si desde el club laico deben seguir esperando o ir en busca de alguna otra alternativa en el puesto.

Lucero sigue sin resolver su futuro con Fortaleza y la U mira de reojo/ © Photosport

⚽ Meneghini toma distancia de la U y pide aguantar por el fichaje de Lucero

Aunque toda esta demora ha ido colmando la paciencia en Azul Azul por negociar el fichaje de Lucero, lo cierto es que durante esta jornada se supo de la postura que tiene Francisco Meneghini al respecto.

De acuerdo a lo que contó el periodista Cristián Camaño en Radio Agricultura, el entrenador de la U pidió a la dirigencia esperar por el “Gato”, lo que podría generar que sigan pendientes a cómo avanza la definición de su futuro en Fortaleza.

“Hasta anoche, que me escribieron desde la U, siguen insistiendo que terminará llegando, es difícil poner una fecha, pero el acuerdo estaba hace más de una semana, es lo que tiene molesto a la U, pero es tanta la firmeza de Paqui de contar con Lucero que prefiere perder días con el plantel antes de bajar la cortina“, apuntó Camaño sobre toda esta teleserie entre U de Chile y el artillero argentino.

De igual forma, el comunicador radial y televisivo agregó que: “Toda la definición de estas negociaciones no pueden pasar del fin de semana, la idea era tener a la primera ronda de refuerzos esta semana, no es sencillo pero me siguen diciendo que va a llegar Lucero”.