La U de Chile se mantiene muy activa en el mercado. Los azules ya presentaron a tres refuerzos (Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero), pero la gerencia deportiva sigue buscando nombres para potenciar el plantel.

La prioridad es la ofensiva, donde los universitarios vieron partir a cuatro jugadores: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández y Nicolás Guerra. Por ahora solo han llegado dos atacantes para suplir dichas salidas y se espera que llegue, al menos, un delantero más en esta ventana de fichajes.

En ese contexto, uno de los grandes anhelos de los estudiantiles es Juan Martín Lucero, delantero de Fortaleza que conoce nuestro fútbol tras su paso por Colo Colo, pero que ha tenido complicaciones en su traspaso a la U en las últimas horas, debido a que un equipo brasileño se metió en la pelea.

🔵 Los motivos que alejan a Juan Martín Lucero de la U de Chile

La teleserie entre la U de Chile y Juan Martín Lucero se ha extendido por varias semanas. En los últimos días se habló que el delantero y el club tenían un acuerdo, pero que aún faltaba destrabar su salida de Fortaleza.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por Radio ADN, finalmente el ‘Gato’ no llegaría al Centro Deportivo Azul. ¿La razón? De acuerdo al citado medio, desde el entorno del jugador explicaron que los tiempos que esperaban en la U para la llegada del jugador no coinciden.

Además, desde su club Fortaleza lo están ofreciendo como moneda de cambio a Coritiba para quedarse con otro jugador, por lo que es posible que se mantenga en tierras brasileñas y jugando en Primera División, algo que puede ser atractivo igualmente para el futbolista.

😮 Las alternativas que maneja la U de Chile en la delantera

Si bien en la U de Chile aún no descartan del todo a Juan Martín Lucero, sí comienzan a avanzar con otros nombres en caso de que el fichaje del ‘Gato’ se caiga por completo, que es el camino que pareciera tomar esta situación.

En ese sentido, Radio ADN apuntó que atacantes como el argentino Maximiliano Romero (quien dejó O’Higgins) y el nacional de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía, toman fuerza.

Otra de las alternativas que baraja la directiva del Romántico Viajero es Gonzalo Mastriani, quien aparece como la opción mejor posicionada y con quien ya tendrían conversaciones avanzadas para que se concrete su fichaje en las próximas horas,

