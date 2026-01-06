La U de Chile sigue trabajando en el mercado para potenciar su plantel. Tras confirmar el ansiado retorno de Eduardo Vargas, los azules aceleran para sellar la llegada de nuevas incorporaciones.

Uno que está muy cerca de concretar su arribo al Centro Deportivo Azul es Juan Martín Lucero, quien tendría todo acordado con la dirigencia para convertirse en el segundo refuerzo del equipo.

Sin embargo, pese a que su llegada es prácticamente un hecho, un sorpresivo gesto desde Brasil modificaría el panorama respecto a su fichaje, lo que sería un gran alivio para los universitarios.

🔵 Gesto que nadie vio venir modifica el arribo de Lucero a la U de Chile

De acuerdo a la información que se conocía hasta el momento, la gerencia deportiva de Azul Azul encabezada por Manuel Mayo trabajaba para sumar a Juan Martín Lucero a través de un préstamo.

Sin embargo, esta fórmula sufriría un sorpresivo cambio, según reportó el medio brasileño UOL. De acuerdo al citado medio, el ‘Gato’ ya tiene un principio de acuerdo para firmar con la U de Chile, pero lo haría como agente libre.

Esto, porque según detallaron, el atacante tiene conversaciones avanzadas con Fortaleza para rescindir anticipadamente su contrato el cual lo mantiene ligado al club hasta fines del 2027.

La principal razón del club tricolor para tomar esta decisión radica en el descenso que sufrieron la temporada recién pasada. La escuadra jugará en la Segunda División de Brasil este 2026 y el elevado sueldo del delantero supone un problema para las arcas de la institución, por lo que prefieren poner fin al contrato para aliviarse financieramente.

👀 ¿Cuándo llegará Lucero a firmar con la U de Chile?

Así las cosas, el arribo de Juan Martín Lucero a la U de Chile parece inminente. Incluso, el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, reveló que el exartillero de Colo Colo llegaría a nuestro país el miércoles 7 de enero para firmar con los azules.

De esta forma, el equipo de Francisco Meneghini comienza a tomar forma y no se descarta la incorporación de nuevos delanteros, puesto que la idea es sumar también a Octavio Rivero.

