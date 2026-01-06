El mercado de pases del fútbol chileno puede tener uno de sus traspasos más relevantes con la inminente llegada de Juan Martín Lucero a U de Chile, una movida que ha dado que hablar por el reconocido pasado en Colo Colo del delantero argentino, quien incluso fue campeón con los albos y aún está en la retina la polémica salida que tuvo del Monumental para jugar en Brasil, una “traición” que podría agudizar el dolor de los albos con este posible fichaje en el conjunto estudiantil.

Durante los últimos días ha trascendido que ya existe un acuerdo entre la U y Lucero para su incorporación en este mercado, incluso se habla que el “Gato” recibiría alrededor de 100 mil dólares al mes, por lo que lo más reciente que se conoció es de la fecha en la que el atacante aterrizaría en nuestro país para estampar su firma como flamante refuerzo de los azules.

⚽ Lucero llegará en las próximas horas a Chile para arreglar con la U

Tras haber oficializado el fichaje de Eduardo Vargas para reforzar su ataque, ahora en U de Chile esperan por la llegada de Lucero para sumar otra pieza más que cubra las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Y de acuerdo a información del periodista Cristián Camaño en Radio Agricultura, el otrora artillero de Colo Colo debería estar este miércoles 7 de enero en Chile para resolver su situación contractual y firmar con la U.

Un escenario que le daría más alivio al técnico azul Francisco Meneghini en cuanto al armado del plantel que tendrá este 2026 con dos nombres de lujo para la línea ofensiva como lo son Eduardo Vargas y Lucero, los que seguramente aportarán jerarquía y por sobre todo goles a un elenco que tendrá desafíos a nivel local e internacional.

Lucero pasará de haber jugado en Colo Colo a ser refuerzo de la U este 2026/ © Photosport

🔹 Los números con los que llega Lucero a U de Chile

Aunque Fortaleza sufrió el descenso a la Serie B de Brasil tras una dramática definición en el Brasileirao, Lucero igualmente se las arregló para tener continuidad y aportar con goles.