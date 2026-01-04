Universidad de Chile sigue sorprendiendo en este mercado de fichajes. Tras la confirmación de Eduardo Vargas como nuevo refuerzo, la directiva no baja la intensidad y está a horas de concretar otro golpe de efecto, uno que promete generar ruido más allá de lo futbolístico.

Y es que el nombre que se suma al plantel azul no es cualquiera. Es un atacante con pasado reciente en el archirrival Colo Colo y cuya salida del Monumental no estuvo exenta de controversias. Ahora, todo apunta a que su firma es cuestión de horas y que su desembarco en el CDA sería inminente.

✍️ Juan Martín Lucero, a detalles de ser jugador de U de Chile

El delantero argentino Juan Martín Lucero está a un paso de transformarse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, tras acordar la rescisión de contrato con su anterior club en Brasil. Según Radio Cooperativa, el exatacante de Colo Colo aterrizará este martes en Santiago para sellar su incorporación.

Lucero ya tiene un acuerdo total con Azul Azul y sólo falta la firma del contrato para que se haga oficial. El jugador, que tuvo una salida compleja de los albos para partir a Fortaleza en 2023, volvería al fútbol chileno, esta vez enfundado en la camiseta de su histórico rival.

De concretarse su llegada, Paqui Meneghini cerraría una ofensiva de lujo, con Eduardo Vargas y Lucero como referentes en ataque, en una jugada que busca posicionar al club como serio aspirante al título 2026.

🧨 Su polémica salida de Colo Colo aún genera ruido

El fichaje toma un matiz especial por el recuerdo reciente de cómo Lucero abandonó Colo Colo. En su momento, forzó su salida mediante una cláusula contractual, lo que derivó en tensión con la dirigencia de Blanco y Negro e incluso en amenazas legales cruzadas.

El “Gato” dejó una huella deportiva positiva en el Monumental, pero su abrupta partida dejó heridas abiertas con hinchas y dirigentes. Ahora, su llegada a Universidad de Chile puede verse como un giro inesperado en su carrera… y una provocación simbólica en el clásico del fútbol chileno.

🔄 La ofensiva de U de Chile para pelear el Campeonato Nacional

La llegada de Lucero se suma a la de Eduardo Vargas, quien ya se integró a los trabajos de pretemporada. El plan de Universidad de Chile es claro: construir un equipo de jerarquía, con nombres pesados, capaces de romper la hegemonía que han tenido los clubes grandes en los últimos años.

El cuerpo técnico espera tener a ambos delanteros listos para los trabajos de esta semana, buscando generar una dupla que ilusione a los hinchas y que devuelva al equipo a los primeros planos del torneo local.