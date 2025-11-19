Pese a que aún no abre oficialmente, el mercado de pases ya se comenzó a vivir en el fútbol chileno. Esto porque distintos equipos ya mueven sus fichas para reforzar a sus planteles de cara a la próxima temporada.

Este es el caso de Colo Colo y la Universidad de Chile. Se espera que tanto albos como azules experimenten una importante reestructuración en sus plantillas, por lo que se prevé varios movimientos.

De hecho, tanto el Cacique como el Romántico Viajero coincidirían en el interés de más de un jugador. Uno de ellos es Juan Martín Lucero, quien podría retornar a nuestro país el 2026.

😨 Fortaleza toma una importante decisión con Lucero

Juan Martín Lucero tiene contrato con Fortaleza hasta fines del 2027, sin embargo, según se conoció en las últimas horas, el atacante no continuará en el elenco brasileño pese a tener vínculo vigente.

Si bien se hablaba que la salida del ‘Gato’ dependería del posible descenso de su equipo, según reportó RTI Esporte de Brasil el delantero no continuará independiente de cómo finalice la temporada para su club.

Esto abrió rápidamente el apetito de Colo Colo y la U de Chile, que observan con atención lo que pueda ocurrir con el goleador. Sin embargo, hay un tercer elenco que también está tras los pasos de Lucero.

😱 Equipo argentino entra en la pelea con Colo Colo y la U de Chile por Lucero

Según se supo recientemente, Juan Martín Lucero también se encuentra en la órbita de Vélez Sarsfield, equipo al que defendió en las temporadas 2020 y 2021. Con el Fortín, jugó 65 partidos y anotó 18 goles, por lo que no ven con malos ojos repatriarlo.

Sin embargo, de acuerdo al citado medio, aún no existe un ofrecimiento formal desde ningún club para quedarse con los servicios del ‘Gato’, quien ya comenzó a evaluar posibles destinos para la próxima temporada.

Además, precisaron que su salida se debe, principalmente, al rendimiento irregular que tuvo el atacante durante el 2025. “Posee un desgaste natural tras dos años de juego intenso”, detallaron.

