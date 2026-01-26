Hablar de José Rojas es hablar de identidad, memoria y pertenencia en Universidad de Chile. Capitán, referente y protagonista de una de las épocas más gloriosas del club, el defensor tendrá este jueves su despedida oficial del fútbol en un escenario a la altura de su historia: el Estadio Nacional.

Será una tarde distinta, marcada por el reencuentro entre generaciones, camisetas inolvidables y una hinchada que vuelve a abrazar a uno de los suyos. El evento no solo cerrará una carrera, sino que celebrará un vínculo que trasciende los años y los títulos.

❓ ¿Cuándo es la despedida de José “Pepe” Rojas en la U de Chile?

La despedida oficial de José “Pepe” Rojas se realizará este:

📅 Jueves 29 de enero de 2026

⏰ 17:00 horas

🏟️ Estadio Nacional

El evento se desarrollará en el marco del partido “U de Chile 2011 vs U de Chile de todos los tiempos”, un formato pensado para reunir a las figuras más emblemáticas del club.

📺 ¿Quién transmite la despedida de Pepe Rojas EN VIVO?

Para quienes no puedan asistir al estadio, la despedida contará con transmisión oficial vía streaming.

📡 Mega Go

Desde la señal explicaron que “la plataforma de streaming de Mega realizará una transmisión exclusiva del evento, que sin duda será un imperdible para todo hincha azul”.

💻 ¿Cómo ver online la despedida de Pepe Rojas?

La transmisión estará disponible a través de Mega Go, con distintas alternativas de acceso:

Plan Full Mega Go : $3.490 CLP

: $3.490 CLP Acceso para clientes VTR y Claro, activando la cuenta desde sus portales oficiales

La señal podrá verse en celulares, computadores, tablets y Smart TV.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS la despedida de José “Pepe” Rojas?

La despedida oficial de José “Pepe” Rojas contará con transmisión exclusiva vía streaming a través de Mega Go, la plataforma digital de Mega.

📡 Opciones para ver el evento en Mega Go

Opción 1: Plan Full Mega Go

Acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos

Valor: $3.490 CLP

Suscripción disponible en 👉 https://megago.cl/planes

Opción 2: Clientes VTR y Claro

Activación directa sin costo adicional desde los portales oficiales: 👉 https://vtr.com/megago 👉 https://www.clarochile.cl/personas/megago/

desde los portales oficiales:

📱 Dispositivos compatibles: celular, PC y Smart TV

👥 Hasta 5 dispositivos en simultáneo

🏆 ¿Por qué la despedida de Pepe Rojas es tan significativa para la U de Chile?

Porque José Rojas no es un nombre más en la historia azul. Es el tercer jugador con más partidos disputados en la U (470), solo superado por Luis Musrri y Johnny Herrera. A nivel internacional, es el futbolista con más partidos jugados por el club (84).

Además, es el segundo jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile (10), incluyendo la inolvidable Copa Sudamericana 2011, el mayor logro internacional del Romántico Viajero.

👥 ¿Qué jugadores participarán en el homenaje a Pepe Rojas?

El evento reunirá a figuras de distintas épocas del club, con especial presencia del plantel campeón de 2011.

Entre los invitados confirmados aparecen nombres como Diego Rivarola, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Sergio “Superman” Herrera, Matías Rodríguez, Cristóbal Campos y David Pizarro, además de otros históricos que han ido confirmando su participación.

🧠 ¿Qué representa este adiós para la hinchada azul?

Más que un partido, será un acto de agradecimiento colectivo. Un cierre simbólico para un jugador que encarnó liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia en uno de los períodos más exitosos del club. La despedida de Pepe Rojas no marca un final definitivo, sino la confirmación de un lazo que seguirá vivo entre la U, su gente y uno de sus capitanes eternos.

📰 En resumen

José “Pepe” Rojas tendrá su despedida oficial del fútbol

El evento será el jueves 29 de enero a las 17:00 horas

Se jugará en el Estadio Nacional

El formato será “U 2011 vs U de Chile de todos los tiempos”

La transmisión será vía Mega Go

Participarán históricos y referentes del club

