El Campeonato Nacional se acerca a su fin, por lo que los diferentes equipos ya comienzan a proyectar lo que será la próxima temporada. Y si bien quedan algunas semanas para el inicio del mercado de pases, ya comienzan a surgir los primeros rumores de refuerzos.

En ese sentido, en las últimas horas se conoció que Colo Colo y Universidad de Chile están tras los pasos del mismo jugador: Juan Martín Lucero, delantero que ya vistió la camiseta alba y que actualmente pertenece a Fortaleza.

El ‘Gato’ no lo está pasando del todo bien en Brasil, puesto que su equipo se encuentra muy complicado con el descenso, por lo que no es descabellado que busque un nuevo destino en caso que el elenco tricolor pierda la categoría.

😮 Revelan la postura de Lucero ante interés de Colo Colo y U de Chile

En medio de los rumores, fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien en el programa Fuerte pero al Balong reveló cuál es la postura de Juan Martín Lucero ante los intereses de Colo Colo y la Universidad de Chile.

“Yo tengo información de eso. Si Lucero vuelve a Chile, quiere volver a Colo Colo, no a otro equipo”, dijo el comunicador.

“No sé si Colo Colo lo quiere, además el club ya tiene un 9 que es Correa. Pero la idea de Lucero, en caso de salir de Fortaleza y considerar el fútbol chileno, es volver a Colo Colo como prioridad”, completó.

⚽ Los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza

Desde su arribo a Brasil en 2023, Juan Martín Lucero ha sumado 11.218 minutos, anotado 58 goles y aportado 14 asistencias en 176 compromisos.

Sin embargo, en la actual temporada los números del el exjugador de Colo Colo no son los mejores, puesto que en 50 encuentros ha sumado 2.796 minutos, anotado 11 goles y aportado solo una asistencia.

Pese a ello, el atacante ha despertado el interés de albos y azules, provocando un Superclásico en el próximo mercado de pases.

🔗 Sigue todas las novedades del fútbol chileno y lo que ocurra en el mercado de fichajes de Colo Colo y la U de Chile en Al Aire Libre.