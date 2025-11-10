En la U de Chile existe consenso respecto a un diagnóstico: el equipo genera ocasiones y volumen ofensivo, pero no siempre logra sostener eficacia en los momentos donde los partidos se definen. Esa sensación se arrastra desde hace meses y llevó a la dirigencia a mirar el mercado con anticipación, incluso sin garantías de continuidad para Gustavo Álvarez.

En Colo Colo, en tanto, el panorama no es muy distinto en cuanto a la necesidad. Javier Correa cargó con el peso ofensivo del equipo, pero no hubo un segundo centrodelantero capaz de competir de igual a igual en el puesto. La conclusión a nivel interno fue clara: el plantel necesita otra referencia confiable para 2026.

Lo que nadie esperaba es que ambos clubes están mirando al mismo nombre. Un jugador que fue campeón con el Cacique, que tiene vínculos dentro del camarín de los azules y que hoy atraviesa una situación particular en Brasil. La pregunta no es si lo quieren: es quién puede llegar primero.

🐱 ¿Quién es el refuerzo que se disputan Colo Colo vs U de Chile?

El jugador en cuestión es Juan Martín Lucero, atacante argentino de 34 años, actualmente en Fortaleza de Brasil. Su nombre no aparece por casualidad: ya fue protagonista en el fútbol chileno y sabe lo que significa jugar bajo presión.

Lucero vivió su mejor momento reciente en Colo Colo, donde en 2022 fue una pieza clave del equipo campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa. Terminó esa temporada con más de 20 goles en todas las competencias, moviéndose bien por todo el frente de ataque y ofreciendo algo que pocos delanteros logran: gol + participación en el juego.

Su paso por Brasil comenzó fuerte, pero esta temporada el panorama cambió. Con Fortaleza, ha jugado 50 partidos y anotado 11 goles en 2025, aunque su presencia ha disminuido en el Brasileirao: apenas fue titular en la mitad de los partidos y convirtió tres tantos. La competencia interna, sumada a un plantel amplio y al mal momento colectivo del club, lo dejó en un escenario distinto al que esperaba.

Lo que sí no cambió es su conocimiento del fútbol chileno, su entendimiento de los clásicos y su capacidad para responder cuando el partido pesa. Por eso U de Chile y Colo Colo lo volvieron a mirar.

🔵 ¿Por qué la U de Chile pretende al Gato Lucero?

La U busca un atacante que no requiera adaptación, que entienda el ritmo del torneo y que tenga personalidad en partidos calientes.

Lucero encaja en ese perfil. Su juego no depende del físico, sino de la lectura de espacios, movimientos cortos y definición.

Además, la U valora un elemento silencioso pero clave en planteles competitivos: la conexión interna. Lucero mantiene una amistad cercana con Matías Zaldivia, quien pasó por la misma ruta Colo Colo → U. Ese tipo de vínculo acorta los tiempos de integración y reduce el riesgo de fricciones dentro del camarín.

🇧🇷 ¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Martín Lucero con Fortaleza?

Lucero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero Fortaleza pelea el descenso. Si baja a Serie B, el club deberá reducir masa salarial y desprenderse de jugadores de experiencia internacional.

Ese escenario abre la negociación:

Préstamo con opción de compra , tal como ocurrió con Di Yorio.

, tal como ocurrió con Di Yorio. Cesión por una temporada, dependiendo de cómo planifique Fortaleza su reestructuración.

La U ya está posicionada y monitorea el desenlace deportivo en Brasil.

⚫ ¿Por qué Colo Colo vuelve a mirar a Lucero pese a cómo salió del club?

Según el sitio Dale Albo, en Colo Colo el debate es futbolístico: necesitan competencia real en el puesto de nueve. Javier Correa fue la referencia ofensiva, pero no hubo un segundo delantero que sostuviera el mismo nivel.

Lucero ya demostró que puede hacerlo en el Monumental. Su salida fue áspera, sí. Hubo conflicto contractual, cruce con la hinchada y un regreso cargado de tensión en Copa Libertadores. Pero en Macul no descartan que el fútbol vuelva a cruzar caminos, especialmente si el costo de entrada es bajo.

