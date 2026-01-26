Este viernes la U de Chile se estrenará en el Campeonato Nacional 2026 cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Nacional en el partido que dará el vamos a la competición.

Si bien aún restan algunos días para aquel compromiso, los azules recibieron un inesperado golpe, puesto que este lunes se conoció que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al club para su debut en el torneo.

🏟️ Severo castigo a la U de Chile

El castigo impuesto por el Tribunal contra el Romántico Viajero es por los incidentes ocurridos en el Estadio Santa Laura el pasado 2 de diciembre en el duelo ante Coquimbo Unido.

En aquel compromiso, fanáticos azules instalaron lienzos no autorizados, utilizaron elementos de pirotecnia e interrumpieron el juego en dos oportunidades, por lo que la Primera Sala decidió sancionar con un partido a los 3.327 espectadores que estuvieron esa tarde en la galería Norte del reducto de Plaza Chacabuco.

“Para el exacto y fiel cumplimiento de esta sanción, el club Universidad de Chile deberá abstenerse de vender, canjear, donar o entregar –a cualquier título– entradas o invitaciones a dichas 3.327 personas en el siguiente partido que juegue en calidad de local”, dice la resolución del Tribunal.

😮 ¿Qué pasó en el U de Chile vs Coquimbo?

El partido entre la U de Chile y Coquimbo Unido jugado el 2 de diciembre del 2025 se vio empañado por los incidentes protagonizados por un grupo de barristas en el Estadio Santa Laura.

En el minuto 14 del duelo que terminó en empate 1-1, mientras atendían al futbolista Martín Mundaca, hinchas de la U ubicados en la galería Norte comenzaron a lanzar fuegos artificiales, situación que obligó al árbitro a detener el partido.

Sin embargo, esto no fue lo único, puesto que en el minuto 68 desde el mismo sector se encendieron bengalas, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que el compromiso se detuvo durante 4 minutos.

Estos hechos, además de la instalación de algunos lienzos, provocaron que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionara a los fanáticos que acudieron aquel día al recinto de Independencia, por lo que no podrán decir presentes en el duelo ante Audax Italiano programado para este viernes 31 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ninguna novedad de la U de Chile.