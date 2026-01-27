Universidad de Chile sumó un tema más a su inicio de temporada. No ocurrió en la cancha, sino frente a los micrófonos y es que Marcelo Díaz dejó una definición que instaló ruido en la interna tras el regreso de Marcelo Morales al plantel azul.

El volante abordó la derrota ante Universitario en Lima y el inicio del Campeonato Nacional, pero su mensaje sobre las carreras de los futbolistas jóvenes fue el que generó mayor atención. Díaz no habló de casos puntuales, aunque el contexto marcó la lectura inmediata de sus palabras.

⚽ “No vuelvan a Chile”: el mensaje de Marcelo Díaz que tensiona a la U

Díaz fue categórico: “A los jugadores que ya hicieron un buen torneo en Chile y se les dio la posibilidad de ir al extranjero, les recomiendo que no vuelvan, porque tienen que hacer sus carreras afuera”, afirmó el capitán azul.

De hecho fue más allá y explicó su postura sin matices. “Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera”, remarcó, en una declaración que rápidamente generó ruido interno y externo. El mediocampista respaldó su visión con su propia experiencia. “Cuando me fui al extranjero en 2012 dije que no iba a ser el típico jugador que vuelve a Chile a los dos o tres años”, sostuvo.

Marcelo Díaz y la posible vuelta de Marcelo Morales



🔍 Morales ya volvió y el debate quedó instalado

El regreso de Marcelo Morales a Universidad de Chile se dio tras solo un semestre en la MLS, una decisión que contrasta con la visión del capitán, aunque Díaz evitó personalizar sus dichos. “Estuve casi 11 años afuera, bien o mal, pero lo único que me importaba era adquirir experiencia y mantenerme en el extranjero”, agregó el volante, reforzando su argumento.

El cierre fue igual de claro. “A los jóvenes que regresan tan pronto a Chile hay que preguntarles por qué toman esa decisión, que a mí por lo menos no me gusta”, sentenció.

Las palabras de Díaz no cambian una decisión ya tomada, pero sí dejan instalada una postura interna. En un plantel que mezcla referentes y jugadores en formación, el mensaje del capitán marca una línea y reabre un debate que en la U vuelve a aparecer cada vez que un joven retorna antes de tiempo.