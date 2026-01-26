El regreso de uno de los canteranos más esperados por Universidad de Chile no se dará en los plazos previstos. Marcelo Morales tenía todo encaminado para aterrizar en el país y cerrar su reincorporación al club, pero una situación completamente ajena a lo deportivo obligó a postergar su llegada.

En el CDA ya lo aguardaban para los exámenes médicos y su inmediata integración a la pretemporada, sin embargo, desde el extranjero surgió un contratiempo que alteró la hoja de ruta. La espera azul se extiende, aunque el acuerdo ya está sellado.

❓ ¿Por qué se retrasó el regreso de Marcelo Morales a la U de Chile?

Porque condiciones climáticas extremas en Estados Unidos obligaron a modificar su itinerario de viaje a último minuto, según lo consigna La Magia Azul.

El lateral izquierdo se encontraba cerrando su salida del New York Red Bulls cuando una fuerte tormenta de nieve afectó la costa este norteamericana, provocando la cancelación de múltiples vuelos internacionales, incluido el suyo.

El jugador debía viajar rumbo a Chile en las últimas horas, pero la contingencia meteorológica impidió el traslado. Según información recabada desde el entorno de la negociación, la logística ya fue reorganizada y el arribo se proyecta para este martes, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Una vez en Santiago, Morales irá directamente a realizarse los chequeos médicos, último paso antes de firmar su contrato y oficializar su retorno al Romántico Viajero.

🔁 ¿En qué condición vuelve Marcelo Morales a la U de Chile?

Marcelo Morales regresa a Universidad de Chile en calidad de préstamo por una temporada, con opción de compra, tras una etapa compleja en la MLS con el New York Red Bulls.

La fórmula es considerada favorable en Azul Azul: refuerza una zona sensible del equipo sin realizar una inversión inicial elevada y le permite al jugador recuperar continuidad y protagonismo.

⚽ ¿Por qué la U de Chile decidió acelerar el retorno de Marcelo Morales?

La decisión se explica por el escenario que dejó la salida de Matías Sepúlveda a Lanús. Con su partida, la banda izquierda quedó debilitada, con Felipe Salomoni como alternativa principal y el juvenil Diego Vargas aún sin rodaje suficiente en el profesionalismo.

En ese contexto, la dirigencia optó por asegurar el regreso de un futbolista formado en casa, con conocimiento del club y experiencia reciente en el extranjero.

En la U confían en que Morales pueda integrarse rápidamente a los trabajos de pretemporada y transformarse en una alternativa real desde el arranque del Campeonato Nacional.

Su retorno no solo suma competencia interna, sino también conocimiento del medio local y roce internacional en un año especialmente exigente para los azules, que disputarán Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

