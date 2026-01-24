Universidad de Chile trabaja sin pausa en reforzar su plantel para la temporada 2026 y ha concretado un movimiento que llama la atención, pero que ayuda de sobremanera a la hora de competir. Este año el club disputará Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Sudamericana y la nueva Copa de la Liga, por lo que reforzar la plantilla era una prioridad clara.

Frente a los desafíos de calendario y competencia, los azules han apostado por una mezcla de experiencia y juventud en el plantel. Tras la partida de uno de sus laterales hacia el exterior, la directiva aceleró gestiones para cubrir ese vacío con un nombre que ya conocen bien.

⚽ El retorno que fortalece la banda izquierda de Universidad de Chile

El nuevo refuerzo de Universidad de Chile es Marcelo Morales, formado en las divisiones del club que regresa tras una breve etapa en Estados Unidos. El jugador deja New York Red Bulls (MLS) y retorna a los azules en calidad de préstamo por una temporada.

Durante la campaña 2024, bajo el mando del anterior cuerpo técnico, su rendimiento fue destacado, lo que le permitió dar el salto al extranjero. Sin embargo, la poca continuidad debido a lesiones y falta de minutos lo llevaron a buscar un regreso a casa para recuperar ritmo y protagonismo en un equipo competitivo.

Su vuelta no sólo aporta calidad defensiva, sino también una opción clara para competir por el puesto con el argentino Felipe Salomoni y el juvenil Diego Vargas, dos nombres que estaban llamados a cubrir la banda tras la salida del anterior titular.

Una nueva aventura comienza. Bienvenido, Marcelo 👋



We have signed Chilean defender Marcelo Morales from Universidad de Chile.#RedRunsDeep 🔴 @OANDA pic.twitter.com/USXlNCJsFX — Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) February 6, 2025

🔄 La fórmula del regreso que aliviana la plantilla y potencia el proyecto 2026

La llegada de Morales responde, en gran parte, a la salida de Matías Sepúlveda rumbo al fútbol argentino. Esa vacante dejó un espacio estratégico que debía ser cubierto con urgencia.

Desde la gerencia deportiva de Azul Azul optaron por asegurar el retorno del jugador formado en el club, reforzando así una zona vital en un año con múltiples frentes. Además, su fichaje se suma a otros nombres importantes ya confirmados: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero, completando así el grupo de refuerzos que Paqui necesitaba para encarar el calendario.