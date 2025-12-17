Una emotiva jornada se vivió en torno a U de Chile este martes por la tarde en la despedida oficial del ídolo azul Walter Montillo, una instancia en la que marcaron presencia tanto viejas glorias como jugadores en activo del club estudiantil, entre ellos el canterano Marcelo Morales.

Entre los tantos invitados de Montillo destacó el “Shelo”, quien viajó de vuelta a Chile para estar presente luego de haber finalizado hace unas semanas la temporada en la MLS con el New York Red Bulls, el club en el que aterrizó este 2025 tras su salida de la misma U.

😯 Marcelo Morales no le cierra la puerta a un eventual regreso a la U

Justo en medio de este mercado de fichajes de fin de año es que Marcelo Morales habló sobre su presente en el fútbol de los Estados Unidos y cómo se fue adaptando en su primera experiencia en el extranjero. “Fue un año complicado que partí con una lesión, después fui agarrando ritmo y empecé a sumar minutos, espero que el otro año sea mejor”, manifestó el zurdo defensor.

Del mismo modo, fue consultado por si proyecta un eventual regreso a U de Chile, algo por lo que el otrora seleccionado chileno fue bastante claro.

“Por ahora quiero sumar más minutos, tener regularidad y volver a la selección, si Dios quiere. Tampoco nunca se puede descartar nada, eso lo ve mi representante, siempre me gustaría volver al club que estoy desde los ocho años así que feliz”, lanzó Morales con una clara alusión a que le gustaría volver a defender la camiseta de la U, algo que difícilmente sea posible en 2026, pero que no queda cerrado pensando más al futuro.

Marcelo Morales apunta a un retorno a la U a 1 año de su salida/ © IMAGO

📊 Los números de Marcelo Morales este 2025

El año de Marcelo Morales sí fue bien complicado debido a los problemas físicos con los que llegó a NY Red Bulls, comenzando primero en el filial para luego alcanzar a estrenarse en el primer equipo, donde llegó a jugar 5 partidos.