La Copa Chile 2026, oficialmente denominada Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar, ya está lista para abrir una nueva temporada. Será la 46ª edición del torneo y repetirá la fórmula que dejó tensión desde la fase inicial: fase de grupos y solo clubes profesionales.

Al igual que en 2025, el certamen excluye a Segunda División y ANFA y contará con 32 equipos del Campeonato Nacional y la Primera B, divididos en Zona Norte y Zona Sur para acortar viajes y potenciar cruces regionales. Y ojo: el campeón no solo levanta copa, también se mete en un camino directo hacia torneos Conmebol: y es que su campeón jugará la Definición Pre-Libertadores ante el tercer lugar del Campeonato Nacional 2026 por un cupo a la Copa Libertadores 2027.

⚽ ¿Cuándo empieza la Copa Chile 2026?

La Copa Chile 2026 arranca el viernes 30 de enero, con Deportes Antofagasta vs Cobreloa desde las 19:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

📊 ¿Cuál es el formato de la Copa Chile 2026?

La Copa Chile 2026 se disputará en dos grandes etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, habrá una fase de grupos con 32 equipos, divididos en Zona Norte y Zona Sur, conformando un total de ocho grupos de cuatro clubes cada uno. En esta instancia, los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

Superada esa fase, el torneo entrará en su tramo decisivo con la eliminación directa, que incluirá octavos de final, cuartos de final y semifinales —todas en llaves de ida y vuelta—, hasta llegar a una final única en estadio neutral, donde se definirá al campeón.

En caso de igualdad en la tabla durante la fase de grupos, la clasificación se resolverá considerando, en orden, la cantidad de puntos, la diferencia de goles, los partidos ganados, los goles a favor, los goles como visitante, la menor cantidad de tarjetas rojas, luego las amarillas, el ranking histórico de Copa Chile y, si persiste la paridad, se recurrirá a un sorteo.

🏟️ ¿Qué equipos juegan la Copa Chile 2026? Grupos oficiales

🔵 Zona Norte

Grupo Equipos A San Marcos de Arica / Deportes Iquique / Coquimbo Unido / Deportes Limache B Deportes Copiapó / San Luis / Universidad Católica / Everton C Deportes Antofagasta / Cobreloa / Cobresal / Deportes La Serena D Unión San Felipe / Santiago Wanderers / Universidad de Chile / Unión La Calera

🔴 Zona Sur

Grupo Equipos E Deportes Recoleta / Unión Española / Colo Colo / O’Higgins F Rangers / Curicó Unido / Ñublense / Universidad de Concepción G Deportes Santa Cruz / Magallanes / Palestino / Audax Italiano H Deportes Temuco / Deportes Puerto Montt / Huachipato / Deportes Concepción

🌍 ¿Qué premio entrega la Copa Chile 2026?

El campeón de Copa Chile 2026 jugará la Definición Pre-Libertadores ante el equipo que termine tercero en el Campeonato Nacional 2026:

Ganador: Chile 3 → Copa Libertadores 2027

Chile 3 → Perdedor: Chile 4 → Copa Sudamericana 2027

Si hay empate en el global, se define por penales.

📅 Programación primera fecha Copa Chile 2026

Día Partido Hora (Chile) Estadio Vie 30/01 Deportes Antofagasta vs Cobreloa 19:00 Calvo y Bascuñán Sáb 31/01 Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco 18:00 Chinquihue Deportes Copiapó vs San Luis 20:00 Luis Valenzuela Deportes Santa Cruz vs Magallanes 20:00 Joaquín Muñoz Deportes Iquique vs San Marcos de Arica 20:30 Tierra de Campeones Dom 01/02 Deportes Recoleta vs Unión Española 18:00 Leonel Sánchez Unión San Felipe vs Santiago Wanderers 18:00 Municipal de San Felipe Curicó Unido vs Rangers 20:30 Joaquín Muñoz

📅 Programación segunda fecha Copa Chile 2026

Día Partido Hora (Chile) Estadio Sáb 07/02 Deportes Temuco vs Deportes Puerto Montt 18:00 Germán Becker Magallanes vs Deportes Santa Cruz 18:00 Municipal de San Bernardo Santiago Wanderers vs Unión San Felipe 19:00 Elías Figueroa Brander San Luis vs Deportes Copiapó 20:00 Lucio Fariña San Marcos de Arica vs Deportes Iquique 20:30 Carlos Dittborn Dom 08/02 Rangers vs Curicó Unido 18:00 Fiscal de Talca Unión Española vs Deportes Recoleta 18:00 Bicentenario de La Florida Cobreloa vs Deportes Antofagasta 19:00 Zorros del Desierto

🏆 Todos los campeones de la Copa Chile: títulos y temporadas

A lo largo de todas sus ediciones, la Copa Chile ha tenido a históricos dominadores, sorpresas regionales y campeones que marcaron época. Colo Colo lidera el palmarés con amplia ventaja, mientras que Universidad de Chile y Universidad Católica completan el podio de los clubes más ganadores del torneo.

Equipo Títulos Temporadas Colo Colo 14 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023 Universidad de Chile 6 1979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024 Universidad Católica 4 1983, 1991, 1995, 2011 Santiago Wanderers 3 1959, 1961, 2017 Palestino 3 1975, 1977, 2018 Deportes Iquique 3 1980, 2010, 2013 Unión Española 2 1992, 1993 Universidad de Concepción 2 2008, 2014 Cobreloa 1 1986 Everton 1 1984 Cobresal 1 1987 Deportes La Serena 1 1960 Luis Cruz Martínez 1 1962 Unión San Felipe 1 2009 Magallanes 1 2022 Huachipato 1 2025

📌 Dato clave: Colo Colo es el club más ganador de la Copa Chile, con 14 títulos, seguido por Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4). Huachipato es el campeón vigente tras coronarse en la edición 2025.

📰 En resumen

La Copa Chile 2026 comienza el 30 de enero

Participan 32 equipos de Primera y Ascenso

de Primera y Ascenso Se juega con fase de grupos + eliminación directa

Campeón vigente: Huachipato

El campeón va a la Definición Pre-Libertadores por cupo a Libertadores 2027

por cupo a Final única en estadio neutral

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Chile 2026: fixture actualizado, resultados, tabla por grupos, clasificados y el camino completo al título.