La Copa Chile 2026, oficialmente denominada Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar, ya está lista para abrir una nueva temporada. Será la 46ª edición del torneo y repetirá la fórmula que dejó tensión desde la fase inicial: fase de grupos y solo clubes profesionales.
Al igual que en 2025, el certamen excluye a Segunda División y ANFA y contará con 32 equipos del Campeonato Nacional y la Primera B, divididos en Zona Norte y Zona Sur para acortar viajes y potenciar cruces regionales. Y ojo: el campeón no solo levanta copa, también se mete en un camino directo hacia torneos Conmebol: y es que su campeón jugará la Definición Pre-Libertadores ante el tercer lugar del Campeonato Nacional 2026 por un cupo a la Copa Libertadores 2027.
⚽ ¿Cuándo empieza la Copa Chile 2026?
La Copa Chile 2026 arranca el viernes 30 de enero, con Deportes Antofagasta vs Cobreloa desde las 19:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.
📊 ¿Cuál es el formato de la Copa Chile 2026?
La Copa Chile 2026 se disputará en dos grandes etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, habrá una fase de grupos con 32 equipos, divididos en Zona Norte y Zona Sur, conformando un total de ocho grupos de cuatro clubes cada uno. En esta instancia, los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.
Superada esa fase, el torneo entrará en su tramo decisivo con la eliminación directa, que incluirá octavos de final, cuartos de final y semifinales —todas en llaves de ida y vuelta—, hasta llegar a una final única en estadio neutral, donde se definirá al campeón.
En caso de igualdad en la tabla durante la fase de grupos, la clasificación se resolverá considerando, en orden, la cantidad de puntos, la diferencia de goles, los partidos ganados, los goles a favor, los goles como visitante, la menor cantidad de tarjetas rojas, luego las amarillas, el ranking histórico de Copa Chile y, si persiste la paridad, se recurrirá a un sorteo.
🏟️ ¿Qué equipos juegan la Copa Chile 2026? Grupos oficiales
🔵 Zona Norte
|Grupo
|Equipos
|A
|San Marcos de Arica / Deportes Iquique / Coquimbo Unido / Deportes Limache
|B
|Deportes Copiapó / San Luis / Universidad Católica / Everton
|C
|Deportes Antofagasta / Cobreloa / Cobresal / Deportes La Serena
|D
|Unión San Felipe / Santiago Wanderers / Universidad de Chile / Unión La Calera
🔴 Zona Sur
|Grupo
|Equipos
|E
|Deportes Recoleta / Unión Española / Colo Colo / O’Higgins
|F
|Rangers / Curicó Unido / Ñublense / Universidad de Concepción
|G
|Deportes Santa Cruz / Magallanes / Palestino / Audax Italiano
|H
|Deportes Temuco / Deportes Puerto Montt / Huachipato / Deportes Concepción
🌍 ¿Qué premio entrega la Copa Chile 2026?
El campeón de Copa Chile 2026 jugará la Definición Pre-Libertadores ante el equipo que termine tercero en el Campeonato Nacional 2026:
- Ganador: Chile 3 → Copa Libertadores 2027
- Perdedor: Chile 4 → Copa Sudamericana 2027
Si hay empate en el global, se define por penales.
📅 Programación primera fecha Copa Chile 2026
|Día
|Partido
|Hora (Chile)
|Estadio
|Vie 30/01
|Deportes Antofagasta vs Cobreloa
|19:00
|Calvo y Bascuñán
|Sáb 31/01
|Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco
|18:00
|Chinquihue
|Deportes Copiapó vs San Luis
|20:00
|Luis Valenzuela
|Deportes Santa Cruz vs Magallanes
|20:00
|Joaquín Muñoz
|Deportes Iquique vs San Marcos de Arica
|20:30
|Tierra de Campeones
|Dom 01/02
|Deportes Recoleta vs Unión Española
|18:00
|Leonel Sánchez
|Unión San Felipe vs Santiago Wanderers
|18:00
|Municipal de San Felipe
|Curicó Unido vs Rangers
|20:30
|Joaquín Muñoz
📅 Programación segunda fecha Copa Chile 2026
|Día
|Partido
|Hora (Chile)
|Estadio
|Sáb 07/02
|Deportes Temuco vs Deportes Puerto Montt
|18:00
|Germán Becker
|Magallanes vs Deportes Santa Cruz
|18:00
|Municipal de San Bernardo
|Santiago Wanderers vs Unión San Felipe
|19:00
|Elías Figueroa Brander
|San Luis vs Deportes Copiapó
|20:00
|Lucio Fariña
|San Marcos de Arica vs Deportes Iquique
|20:30
|Carlos Dittborn
|Dom 08/02
|Rangers vs Curicó Unido
|18:00
|Fiscal de Talca
|Unión Española vs Deportes Recoleta
|18:00
|Bicentenario de La Florida
|Cobreloa vs Deportes Antofagasta
|19:00
|Zorros del Desierto
🏆 Todos los campeones de la Copa Chile: títulos y temporadas
A lo largo de todas sus ediciones, la Copa Chile ha tenido a históricos dominadores, sorpresas regionales y campeones que marcaron época. Colo Colo lidera el palmarés con amplia ventaja, mientras que Universidad de Chile y Universidad Católica completan el podio de los clubes más ganadores del torneo.
|Equipo
|Títulos
|Temporadas
|Colo Colo
|14
|1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
|Universidad de Chile
|6
|1979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024
|Universidad Católica
|4
|1983, 1991, 1995, 2011
|Santiago Wanderers
|3
|1959, 1961, 2017
|Palestino
|3
|1975, 1977, 2018
|Deportes Iquique
|3
|1980, 2010, 2013
|Unión Española
|2
|1992, 1993
|Universidad de Concepción
|2
|2008, 2014
|Cobreloa
|1
|1986
|Everton
|1
|1984
|Cobresal
|1
|1987
|Deportes La Serena
|1
|1960
|Luis Cruz Martínez
|1
|1962
|Unión San Felipe
|1
|2009
|Magallanes
|1
|2022
|Huachipato
|1
|2025
📌 Dato clave: Colo Colo es el club más ganador de la Copa Chile, con 14 títulos, seguido por Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4). Huachipato es el campeón vigente tras coronarse en la edición 2025.
📰 En resumen
- La Copa Chile 2026 comienza el 30 de enero
- Participan 32 equipos de Primera y Ascenso
- Se juega con fase de grupos + eliminación directa
- Campeón vigente: Huachipato
- El campeón va a la Definición Pre-Libertadores por cupo a Libertadores 2027
- Final única en estadio neutral
