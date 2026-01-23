La Copa Chile 2026, oficialmente denominada Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar, ya está lista para abrir una nueva temporada. Será la 46ª edición del torneo y repetirá la fórmula que dejó tensión desde la fase inicial: fase de grupos y solo clubes profesionales.

Al igual que en 2025, el certamen excluye a Segunda División y ANFA y contará con 32 equipos del Campeonato Nacional y la Primera B, divididos en Zona Norte y Zona Sur para acortar viajes y potenciar cruces regionales. Y ojo: el campeón no solo levanta copa, también se mete en un camino directo hacia torneos Conmebol: y es que su campeón jugará la Definición Pre-Libertadores ante el tercer lugar del Campeonato Nacional 2026 por un cupo a la Copa Libertadores 2027.

⚽ ¿Cuándo empieza la Copa Chile 2026?

La Copa Chile 2026 arranca el viernes 30 de enero, con Deportes Antofagasta vs Cobreloa desde las 19:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

📊 ¿Cuál es el formato de la Copa Chile 2026?

La Copa Chile 2026 se disputará en dos grandes etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, habrá una fase de grupos con 32 equipos, divididos en Zona Norte y Zona Sur, conformando un total de ocho grupos de cuatro clubes cada uno. En esta instancia, los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

Superada esa fase, el torneo entrará en su tramo decisivo con la eliminación directa, que incluirá octavos de final, cuartos de final y semifinales —todas en llaves de ida y vuelta—, hasta llegar a una final única en estadio neutral, donde se definirá al campeón.

En caso de igualdad en la tabla durante la fase de grupos, la clasificación se resolverá considerando, en orden, la cantidad de puntos, la diferencia de goles, los partidos ganados, los goles a favor, los goles como visitante, la menor cantidad de tarjetas rojas, luego las amarillas, el ranking histórico de Copa Chile y, si persiste la paridad, se recurrirá a un sorteo.

🏟️ ¿Qué equipos juegan la Copa Chile 2026? Grupos oficiales

🔵 Zona Norte

GrupoEquipos
ASan Marcos de Arica / Deportes Iquique / Coquimbo Unido / Deportes Limache
BDeportes Copiapó / San Luis / Universidad Católica / Everton
CDeportes Antofagasta / Cobreloa / Cobresal / Deportes La Serena
DUnión San Felipe / Santiago Wanderers / Universidad de Chile / Unión La Calera

🔴 Zona Sur

GrupoEquipos
EDeportes Recoleta / Unión Española / Colo Colo / O’Higgins
FRangers / Curicó Unido / Ñublense / Universidad de Concepción
GDeportes Santa Cruz / Magallanes / Palestino / Audax Italiano
HDeportes Temuco / Deportes Puerto Montt / Huachipato / Deportes Concepción

🌍 ¿Qué premio entrega la Copa Chile 2026?

El campeón de Copa Chile 2026 jugará la Definición Pre-Libertadores ante el equipo que termine tercero en el Campeonato Nacional 2026:

  • Ganador: Chile 3 → Copa Libertadores 2027
  • Perdedor: Chile 4 → Copa Sudamericana 2027

Si hay empate en el global, se define por penales.

📅 Programación primera fecha Copa Chile 2026

DíaPartidoHora (Chile)Estadio
Vie 30/01Deportes Antofagasta vs Cobreloa19:00Calvo y Bascuñán
Sáb 31/01Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco18:00Chinquihue
Deportes Copiapó vs San Luis20:00Luis Valenzuela
Deportes Santa Cruz vs Magallanes20:00Joaquín Muñoz
Deportes Iquique vs San Marcos de Arica20:30Tierra de Campeones
Dom 01/02Deportes Recoleta vs Unión Española18:00Leonel Sánchez
Unión San Felipe vs Santiago Wanderers18:00Municipal de San Felipe
Curicó Unido vs Rangers20:30Joaquín Muñoz

📅 Programación segunda fecha Copa Chile 2026

DíaPartidoHora (Chile)Estadio
Sáb 07/02Deportes Temuco vs Deportes Puerto Montt18:00Germán Becker
Magallanes vs Deportes Santa Cruz18:00Municipal de San Bernardo
Santiago Wanderers vs Unión San Felipe19:00Elías Figueroa Brander
San Luis vs Deportes Copiapó20:00Lucio Fariña
San Marcos de Arica vs Deportes Iquique20:30Carlos Dittborn
Dom 08/02Rangers vs Curicó Unido18:00Fiscal de Talca
Unión Española vs Deportes Recoleta18:00Bicentenario de La Florida
Cobreloa vs Deportes Antofagasta19:00Zorros del Desierto

🏆 Todos los campeones de la Copa Chile: títulos y temporadas

A lo largo de todas sus ediciones, la Copa Chile ha tenido a históricos dominadores, sorpresas regionales y campeones que marcaron época. Colo Colo lidera el palmarés con amplia ventaja, mientras que Universidad de Chile y Universidad Católica completan el podio de los clubes más ganadores del torneo.

EquipoTítulosTemporadas
Colo Colo141958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
Universidad de Chile61979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024
Universidad Católica41983, 1991, 1995, 2011
Santiago Wanderers31959, 1961, 2017
Palestino31975, 1977, 2018
Deportes Iquique31980, 2010, 2013
Unión Española21992, 1993
Universidad de Concepción22008, 2014
Cobreloa11986
Everton11984
Cobresal11987
Deportes La Serena11960
Luis Cruz Martínez11962
Unión San Felipe12009
Magallanes12022
Huachipato12025

📌 Dato clave: Colo Colo es el club más ganador de la Copa Chile, con 14 títulos, seguido por Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4). Huachipato es el campeón vigente tras coronarse en la edición 2025.

📰 En resumen

  • La Copa Chile 2026 comienza el 30 de enero
  • Participan 32 equipos de Primera y Ascenso
  • Se juega con fase de grupos + eliminación directa
  • Campeón vigente: Huachipato
  • El campeón va a la Definición Pre-Libertadores por cupo a Libertadores 2027
  • Final única en estadio neutral

