La llegada de Juan Martín Lucero a la Universidad de Chile ha sido el gran golpe del mercado, desatando una efervescencia pocas veces vista en la hinchada universitaria. Sin embargo, el alto costo de su carta y su pasado albo traen consigo una mochila pesada.

En medio de este clima, una voz autorizada del Romántico Viajero alzó la voz para aterrizar las expectativas y marcarle la cancha al refuerzo con una exigencia numérica que no admite excusas.

🎯 La meta de goles que Pinilla le impuso a Juan Martín Lucero

Sin rodeos, Mauricio Pinilla fijó la vara en lo más alto para la temporada 2026. Para el ex goleador, la jerarquía del mendocino no permite medias tintas y le puso una cifra concreta: 20 goles.

“La U hace varios años no ha tenido un delantero de 20 goles por temporada y esa es la ilusión que se hace el hincha y los dirigentes”, lanzó Pinilla. Su argumento es que Lucero no necesita adaptación, pues ya demostró su capacidad en el archirrival. “Lucero ya marcó 20 goles en Colo Colo. Ya conoce el paño, ya sabe lo que es marcar 20 goles. Un equipo que quiere ser campeón necesita un delantero de esa cifra”, sentenció el comentarista en Radio Agricultura.

💰 ¿Por qué Pinilla cree que Lucero tiene la obligación de rendir?

La presión de “Pinigol” tiene un fundamento económico potente: el “Gato” llega con el cartel de uno de los mejores pagados del fútbol chileno. Según reportes de la prensa brasileña y nacional, el acuerdo por el delantero rondaría los US$ 110.000 mensuales (cerca de 100 millones de pesos), una cifra récord para el medio local.

Esta inversión millonaria es la que, a juicio de Pinilla, le quita margen de error. “Hoy día la posibilidad que tiene la U con Octavio Rivero y Eduardo Vargas… vamos a ver cómo los va a distribuir. Pero Lucero es un jugador de 20 goles por temporada y por eso lo trajeron y lo pagaron más caro”, explicó el referente azul. El mensaje es claro: el sueldo estelar conlleva la obligación inmediata de ser el máximo artillero del torneo.

📅 ¿Cuándo y contra quién debutará Juan Martín Lucero?

La “tarea” impuesta por Pinilla comenzará a evaluarse semanas antes del inicio del torneo nacional. La primera prueba para el “Gato” será internacional y tendrá lugar este sábado 24 de enero.

El escenario será la “Noche Crema” en Perú, donde Universidad de Chile visitará a Universitario de Lima en el Estadio Monumental de esa ciudad a las 22:00 horas. Allí, Lucero tendrá su primera oportunidad para empezar a descontar esa exigente meta de goles y justificar la ilusión de la hinchada.