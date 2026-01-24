El listado difundido por el Sindicato de Futbolistas Profesionales dejó más que un dato administrativo. En Pirque, 58 jugadores entrenan a diario mientras esperan una nueva oportunidad en el mercado, pero entre esos nombres hay dos que generan ruido inmediato en Universidad de Chile.

Daniel Navarrete y Mauricio Morales compartieron algo más que camiseta: ambos debutaron jóvenes, con proyección y respaldo interno, pero hoy atraviesan un presente lejos del CDA y sin club. De competir en torneos internacionales y ser alternativas reales, pasaron a reconstruir su carrera desde el mismo punto de partida.

⚽ De la Libertadores al Sifup: una caída que nadie proyectó en la U

Navarrete debutó en Copa Libertadores en 2021 ante San Lorenzo, con apenas 19 años. Lateral izquierdo, perfil moderno y confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, la falta de continuidad terminó erosionando su evolución. El quiebre definitivo llegó tras su préstamo a Barnechea, donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en las primeras fechas del Ascenso.

El recorrido de Mauricio Morales fue distinto, pero con un resultado similar. Debutó en 2019 ante Cobresal por Copa Chile y rápidamente fue considerado una alternativa en el mediocampo azul. Las cesiones marcaron su camino: Antofagasta, Unión La Calera y Magallanes, club donde sumó 24 partidos en la última temporada, sin lograr consolidarse.

🔄 Pirque como reinicio y no como destino final

Ambos hoy entrenan bajo el alero del Sifup, junto a nombres como Sergio Santos, Hans Salinas y Luca Pontigo, en un espacio que funciona como red de contención y vitrina silenciosa.

Pirque no es un retiro anticipado. Es una segunda línea de partida. Para Navarrete y Morales, la cuenta aún no está cerrada. El crédito de la nómina corresponde al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile.