En la Universidad de Chile no están para sorpresas. Por eso, aunque el mercado se mueve a paso lento, hay decisiones que ya se trabajan con anticipación. Una de ellas tiene nombre y apellido: Matías Sepúlveda está muy cerca de partir y en Azul Azul no quieren que eso les desarme el equipo.

El volante fue un nombre fijo durante buena parte de la temporada pasada. Cumplió un rol que el cuerpo técnico valoró por su regularidad y despliegue. Justamente por eso, su posible salida encendió rápido las alarmas en el Centro Deportivo Azul. En la interna del club el diagnóstico es claro: perder a Sepúlveda en este momento obliga a tener una respuesta inmediata, sin apuestas que puedan salir caras.

🔵 Se mueve el mercado azul y la U toma posición

Según informó el periodista César Merlo, Matías Sepúlveda tiene acuerdo total para transformarse en nuevo jugador de Lanús. El mediocampista deberá realizarse los exámenes médicos en Chile y, si todo avanza sin problemas, se activará una cláusula cercana al millón de dólares para firmar un contrato por cuatro temporadas.

En Azul Azul el tema no pasa solo por la plata. La preocupación real está en la cancha, y es que la banda izquierda fue una zona que costó ordenar y que recién encontró continuidad en el cierre del último torneo. Perder ahí a un titular no es un detalle menor, por lo mismo, la decisión fue clara: antes de salir a buscar afuera, mirar opciones conocidas.

🔁 El plan B que ya corre ventaja en la U

De acuerdo a ADN Deportes, el nombre que asoma con fuerza es Marcelo Morales. El Shelo, formado en casa y hoy en el New York Red Bulls, aparece como la carta más lógica para cubrir la eventual baja. En la U saben que Morales no ha tenido el protagonismo esperado en la MLS y eso abre una puerta. La fórmula que se analiza es un préstamo, sin comprometer el presupuesto ni sumar riesgos innecesarios.

La ventaja es evidente: conoce el club, el ambiente y la exigencia, por lo que no necesita adaptación ni explicaciones largas. En el CDA no quieren improvisar, si Sepúlveda se va, el reemplazo ya está en carpeta.