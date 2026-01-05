La relación entre U de Chile y Lanús no quedó bien luego de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, instancia en la que los argentinos avanzaron a la final tras un polémico partido con un arbitraje muy favorable para ellos.

Las fricciones de ese partido se reviven, ahora, en las mesas de negociación. Matías Sepúlveda es la obsesión de Lanús y ya vino a buscarlo al Centro Deportivo Azul, peor la U de Chile no está dispuesta a cerrar el negocio con el granate. Al menos no en sus términos.

🥊 U de Chile y Lanús enfrentados por Sepúlveda

U de Chile no está muy dispuesta a dejar partir a uno de los puntos altos de la temporada 2025.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, dijo durante el fin de semana que avanzarían las negociaciones por Matías Sepúlveda y tratarían de llegar a un acuerdo con el club y con el jugador.

El acuerdo con el Tucu ya existe, el jugador está motivado por ir al extranjero luego de su frustrado traspaso al Vitoria de Brasil. El problema es que Lanús no alcanzó un acuerdo con la U. Esto último no significa que Lanús baje su interés por el volante chileno. Todo lo contrario.

Según el experto en fichajes, César Merlo, los granates están revisando el contrato de Sepúlveda con la U de Chile para hacer uso de la cláusula de salida.

“El club (Lanús) y el futbolista ya trabajan para ejecutar la cláusula de salida, ya que la U de Chile no quiere negociarlo”, expresó Merlo en sus redes sociales.

🚨Lanús, listo para cerrar la llegada de Matías Sepúlveda.

U de Chile tasó a Matías Sepúlveda en 3 millones de dólares, al menos ese precio le puso al Vitória y los brasileños iban a pagar 2,5 millones por el 80% de la carta, por lo que es poco probable que los azules acepten una oferta menor por el Tucu.

💰La irrisoria oferta de Lanús por Matías Sepúlveda

Lanús espera cerrar la contratación de Matías Sepúlveda esta semana, pero su oferta es menos que insuficiente para la U de Chile.Los argentinos ofrecen 800 mil dólares por su carta, un precio muy por debajo de lo que la U espera por uno de los mejores jugadores de la temporada 2025.