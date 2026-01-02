Tras anunciar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, la U de Chile ya proyecta lo que será el 2026. Para ello, los azules arrancarán la pretemporada este lunes 5 de enero, cuando el plantel se presente por primera vez bajo las órdenes de ‘Paqui’.

Eso sí, el estratega argentino no tendrá nuevas caras, puesto que a la fecha el Romántico Viajero no ha sumado refuerzos. Por el contrario, ha perdido a algunas piezas importantes de la plantilla, como es el caso de Lucas Di Yorio.

Sin embargo, a los nombres que ya dejaron el Centro Deportivo Azul se podrían ir sumando más con el correr de los días. Esto porque Lucas Assadi interesa en el extranjero, donde cada vez tiene más pretendientes. Sin embargo, el talentoso volante no es el único que llama la atención desde el exterior.

😨 Verdugo de la U de Chile en la Sudamericana viene por un azul

Esto porque en las últimas horas se conoció que Lanús, verdugo de la U de Chile en la reciente Copa Sudamericana, está tras los pasos de un importante jugador de los universitarios.

Se trata de Matías Sepúlveda, quien estaría “muy cerca” de convertirse en nuevo jugador granate, según reportaron recientemente desde Argentina.

Fue el periodista Nicolás Gómez de Fortaleza Granate quien dio a conocer la información a través de su cuenta de X. “Matías Sepúlveda se acerca a Lanús. El volante de 26 años, actualmente jugador de la Universidad de Chile, muy cerca de convertirse en jugador de Lanús”, escribió el comunicador.

😮 Matías Sepúlveda otra vez cerca de partir

Esta no es la única vez que Matías Sepúlveda ha estado cerca de dejar la U de Chile en el último tiempo. A mediados del 2025, tras una gran campaña con la U, el ‘Tucu’ estuvo a un paso de convertirse en refuerzo del Vitoria de Brasil.

Sin embargo, en aquel entonces la forma de pago del elenco brasileño no convenció a la dirigencia de Azul Azul, por lo que su traspaso se cayó a última hora. Esto provocó, además, que se frustrara el arribo de Esteban Matus a los estudiantiles, quien finalmente se quedó en Audax Italiano.

Con la camiseta de los azules, Sepúlveda ha jugado 75 partidos, anotado 8 goles y aportado 10 asistencias, siendo uno de los puntos altos del equipo en las últimas dos temporadas.

