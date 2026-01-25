U de Chile cayó feo ante Universitario de Lima en la Noche Crema 2026 (por 3-0) y dejó dudas de cara al inicio del Campeonato Nacional 2026 de la mano de su nuevo entrenador Francisco “Paqui” Meneghini, quien dirigió su primer partido al mando de los Azules.

Pese a que lleva poco tiempo, es inevitable que aparezcan las comparaciones entre Paqui y el anterior director técnico de la escuadra estudiantil: Gustavo Álvarez. De hecho, fue un propio jugador de la U quien realizó un parangón en la forma de trabajar de ambos estrategas.

😱 El jugador de U de Chile que comparó a Paqui Meneghini con Gustavo Álvarez

Se trata de Franco Calderón, jugador que fue pieza fundamental del esquema de Álvarez en el gran 2025 de U de Chile. El futbolista dio declaraciones tras el aciago compromiso y entregó una reflexión sobre los métodos de Paqui Meneghini y su antecesor.

“Yo creo que son casi las mismas cosas que pide. Por ahí hay que hacer autocrítica y nosotros no hicimos la mejor presentación, pero nada, hay que mejorar de cara al fin de semana”, señaló el argentino.

Además, añadió: “Por ahí hay que acostumbrarse rápido, porque cuando llega un técnico cambia la forma de jugar. No nos costó volver a la línea de 4, hay que adaptarse rápido, seguir y trabajar para lo que viene”.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

U de Chile vuelve a jugar en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 contra Audax Italiano este viernes 30 de enero a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Será el estreno oficial del DT Francisco “Paqui” Meneghini, quien se ganó sus primeras críticas tras la presentación en falso en el duelo con Universitario de Lima en Perú.

Los Azules tienen la obligación de ganar en su estreno con Audax y refrendar la convicción de conquistar la Liga de Primera, competencia que no ganan desde 2017 y que se juramentaron obtener en esta temporada.

