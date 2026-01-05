El Campeonato Nacional 2026, oficialmente denominado Liga de Primera Mercado Libre 2026 por razones de patrocinio, ya tiene sus principales lineamientos definidos por la ANFP. La máxima categoría del fútbol chileno se disputará nuevamente bajo el formato de torneo largo, con 30 fechas, 16 equipos y competencia durante casi todo el año calendario.

Si bien el fixture oficial con partidos, fechas y horarios aún no ha sido publicado, desde Quilín ya confirmaron cuándo vuelve la acción y cómo se estructurará la temporada. Tras el último Consejo de Presidentes, el Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, ratificó que la competencia comenzará a fines de enero, una vez finalizada la Supercopa, y que la programación detallada será informada semanas antes del inicio del torneo.

⚽ ¿Cuándo empieza el Campeonato Nacional 2026?

El Campeonato Nacional 2026 tiene definido su punto de partida. Según confirmó la ANFP, la competencia comenzará durante la semana del 26 de enero, una vez finalizada la disputa de la Supercopa de Chile, que se jugará entre el 21 y el 24 del mismo mes.

Desde Quilín recalcaron que, si bien la fecha de inicio ya está ratificada, el fixture aún no ha sido oficializado. La programación detallada —con cruces, fechas y horarios— será publicada en las semanas previas al arranque del torneo, siguiendo el procedimiento habitual del organismo rector del fútbol chileno.

📅 ¿Cómo será el calendario del Campeonato Nacional 2026?

Aunque todavía no se conocen los cruces específicos, la estructura del calendario ya está definida:

30 fechas en total

Dos ruedas (ida y vuelta)

(ida y vuelta) Sistema todos contra todos

Cada equipo jugará 30 partidos

El objetivo de la ANFP es mantener un desarrollo continuo del torneo, con fechas planificadas y menor margen para reprogramaciones durante la temporada.

🏟️ Equipos que jugarán el Campeonato Nacional 2026

El torneo contará con 16 equipos, con regresos históricos y con Coquimbo Unido defendiendo el título:

📋 Equipos participantes en Primera 2026 y entrenadores

Equipo Entrenador Audax Italiano Gustavo Lema Cobresal Gustavo Huerta Colo Colo Fernando Ortiz Coquimbo Unido Hernán Caputto Deportes Concepción Patricio Almendra Deportes La Serena Felipe Gutiérrez Deportes Limache Víctor Rivero Everton Javier Torrente Huachipato Jaime García Ñublense Juan José Ribera O’Higgins Lucas Bovaglio Palestino Cristián Muñoz Unión La Calera Martín Cicotello Universidad Católica Daniel Garnero Universidad de Chile Francisco Meneghini Universidad de Concepción Juan Cruz Real

🔙 Regresos destacados

Universidad de Concepción , tras cuatro años en el Ascenso

, tras cuatro años en el Ascenso Deportes Concepción, que vuelve a Primera División luego de 17 años

🏆 Campeón defensor

Coquimbo Unido, que inicia el torneo como monarca vigente

📊 ¿Cuál es el formato del Campeonato Nacional 2026?

En cuanto al formato, el Campeonato Nacional 2026 mantiene la estructura clásica que ha regido en las últimas temporadas. Será un torneo largo anual, con una tabla única y sistema de todos contra todos, donde los 16 equipos se enfrentarán en dos ruedas a lo largo de 30 fechas.

El sistema de puntuación seguirá siendo el tradicional: tres puntos por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. Al finalizar el calendario completo, el equipo que acumule la mayor cantidad de puntos se quedará con el título de campeón del fútbol chileno 2026, en un modelo que vuelve a poner el acento en la regularidad, la consistencia y el rendimiento sostenido durante toda la temporada.

🔻¿Cuántos equipos descienden en 2026?

En la parte baja de la tabla, el Campeonato Nacional 2026 volverá a ser implacable. Al término de las 30 fechas, los dos equipos que finalicen en las últimas posiciones perderán la categoría de manera directa, tal como ocurrió en la temporada 2025 con Unión Española y Deportes Iquique.

El formato no ofrece margen de error ni instancias intermedias: cada punto tendrá un peso decisivo, especialmente en la recta final del torneo, donde una mala racha puede marcar la diferencia entre mantenerse en Primera División o descender a la B.

📌 ¿Cuándo se publica el fixture oficial del Campeonato Nacional 2026?

La ANFP aún no ha publicado el fixture oficial con fechas, horarios y cruces específicos.

Según lo informado:

El calendario detallado se dará a conocer semanas antes del inicio

La programación incluirá ajustes televisivos y logísticos

Se mantendrá el esquema tradicional de publicación por fechas

📰 En resumen

El Campeonato Nacional 2026 comienza la semana del 26 de enero

Participan 16 equipos

Se juegan 30 fechas , en formato largo anual

, en formato largo anual El fixture oficial aún no ha sido publicado por la ANFP

Vuelven Universidad de Concepción y Deportes Concepción

y Coquimbo Unido defiende el título

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del Campeonato Nacional 2026: fixture oficial apenas se publique, calendario actualizado, fechas, resultados, tabla de posiciones y análisis jornada a jornada.