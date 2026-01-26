La U de Chile continúa trabajando para su debut en el Campeonato Nacional, el cual está previsto para este viernes frente a Audax Italiano. Para ello, han sumado cuatro refuerzos y siguen mirando alternativas antes que cierre el mercado.

Sin embargo, así como algunos llegan, otros se van. Ese es el caso de una de las promesas del club, quien firmó su primer contrato hace solo algunos días y que recientemente fue oficializado en su nuevo equipo, donde jugará a préstamo.

⚽ Promesa de la U de Chile parte a préstamo a la Primera B

El jugador en cuestión es Salvador Negrete, delantero de 19 años que la temporada 2025 fue campeón con Deportes Puerto Montt en la Segunda División de nuestro país.

Si bien hace algunos días firmó su primer contrato profesional con la U de Chile, el atacante saldrá nuevamente a préstamo para sumar minutos y obtener experiencia para ser considerado en el futuro en los universitarios.

Negrete volverá a ser cedido a los delfines, donde lo esperaban con los brazos abiertos. “El Divino no vuelve por casualidad. Vuelve porque hay caminos que se marcan para siempre. Porque una vez que te subes al Velero, el corazón siempre quiere regresar”, anunció Puerto Montt a través de sus canales oficiales.

⚽ Los números de Salvador Negrete en Puerto Montt

Salvador Negrete ya sabe lo que es vestir la camiseta de Deportes Puerto Montt, puesto que defendió sus colores durante el segundo semestre del 2025.

Con los delfines, jugó un total de 642 minutos en nueve partidos, aportó una asistencia y se convirtió en campeón de la Segunda División, título que le permitió al club ascender a la Primera B del fútbol chileno.

Con la U de Chile, en tanto, Negrete debutó en junio del 2024 frente a Municipal Puerto Montt en un compromiso correspondiente a la Copa Chile. Sin embargo, con los azules solo jugó 15 minutos en dos partidos oficiales.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todas las novedades de la U de Chile.