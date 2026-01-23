La U de Chile continúa trabajando en el mercado. Tras confirmar a cuatro refuerzos para la temporada 2026, los azules también se mueven en el mercado interno, asegurando a algunos jugadores para el futuro.

Este es el caso de una de las grandes promesas del club, la cual viene de ser campeón de la Segunda División del fútbol chileno y que en las últimas horas firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero.

🔵 U de Chile asegura a una de sus promesas

Hablamos de Salvador Negrete, delantero de 19 años que la última temporada defendió la camiseta de Deportes Puerto Montt, elenco con el que levantó el título de la Segunda División.

Formado en la U, el extremo debutó oficialmente el 17 de junio de 2024 en la goleada por 5-1 sobre Municipal Puente Alto. Y si bien solo ha disputado 15 minutos con los estudiantiles, es uno de los grandes proyectos de la cantera del club.

“Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida. Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico”, dijo en conversación con los canales oficiales de la institución.

⚽ Los planes de la U de Chile con Salvador Negrete

Pese a que es uno de los jugadores con mayor proyección de las divisiones inferiores del club, es probable que Negrete vuelva a salir a préstamo en la temporada que se avecina.

De acuerdo a la información entregada por En Cancha, la intención del cuerpo técnico de Francisco Meneghini es que el futbolista nuevamente sea cedido con el objetivo de que sume minutos y obtenga mayor experiencia en el profesionalismo.

Si bien fue bien considerado durante la pretemporada, ‘Paqui’ cree que lo mejor es que salga para que tenga continuidad ya sea en Primera División o en la Primera B, considerando, además, la gran cantidad de alternativas que tiene en la ofensiva.

