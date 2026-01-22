Universidad de Chile ya tiene su primer gran evento internacional del 2026 confirmado. Universitario oficializó el cronograma completo de la Noche Crema, la tradicional jornada de presentación del tricampeón peruano, que este sábado tendrá como plato fuerte el amistoso ante los azules en el Estadio Monumental de Lima.

La cita no será solo fútbol. El club peruano preparó un espectáculo a gran escala, con shows musicales, activaciones para el público y estadio lleno, en un contexto que transforma el duelo ante la U en mucho más que un simple amistoso: será una verdadera prueba de presión, ambiente y exigencia para el equipo de Francisco Meneghini.

🎤 El cronograma oficial de la Noche Crema 2026

Según informó Universitario, el evento comenzará desde temprano en el Estadio Monumental U Marathon, con una programación pensada como show integral:

17:00 horas (Perú) – Apertura de puertas

– Apertura de puertas Activaciones para hinchas y patio de comidas

Presentación de DJ en el estadio

19:00 horas (Perú) – Show estelar de Los Caligaris (banda argentina)

– Show estelar de (banda argentina) Partido principal: Universitario vs U de Chile

Show final de Los Caligaris tras el encuentro

📌 Las entradas para las tribunas norte y sur ya están agotadas, y solo quedan boletos disponibles en oriente y occidente a través de Ticketmaster Perú.

🔴 ¿Cómo llega Universitario al duelo ante la U de Chile?

Universitario apunta al tetracampeonato histórico en la Liga 1 y armó un plantel potente para el 2026, con fuerte presencia extranjera y una base consolidada.

Actualmente, el cuadro crema cuenta con ocho jugadores foráneos, entre ellos:

Matías Di Benedetto (Argentina)

Williams Riveros (Paraguay)

José Carabalí (Ecuador)

Sekou Gassama (Senegal-España)

Lisandro Alzugaray (Argentina)

Héctor Fértoli (Argentina)

Caín Fara (Argentina)

Miguel Silveira (Brasil)

El reglamento peruano permite hasta siete extranjeros simultáneos, por lo que el club está a la espera de la nacionalización de Riveros y Di Benedetto, quienes aún no podrán ser utilizados en el arranque oficial del torneo.

🕒 ¿Cuándo se juega U de Chile vs Universitario por la Noche Crema?

El partido se disputará este:

📆 Sábado 24 de enero de 2026

⏰ 22:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Monumental U Marathon – Lima

📺 ¿Cómo ver U de Chile vs Universitario EN VIVO?

En Chile, el partido no tendrá transmisión por televisión, pero sí contará con una alternativa oficial vía streaming.

Señales en Perú:

TV Perú (señal abierta)

Canal D del IRTP

Streaming oficial para Chile:

YouTube: @UniversitarioTVU (canal oficial del club)

💰 Acceso mediante suscripción de $4.200 pesos chilenos.

Para acceder:

Ingresar a YouTube Buscar @UniversitarioTVU Ir a “NUESTROS MIEMBROS” Presionar “UNIRSE” y realizar el pago

📰 En resumen

La U jugará ante Universitario en la Noche Crema 2026

Partido se juega este sábado 24 de enero

Hora: 22:00 de Chile

No va por TV en Chile

Se puede ver por YouTube oficial de Universitario pagando suscripción

Primer gran examen internacional del ciclo Meneghini

📣 Sigue toda la cobertura de la U en la Noche Crema en AlAireLibre.cl, con minuto a minuto, reacciones, análisis táctico y lo que deje el primer gran evento azul del 2026.