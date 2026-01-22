Universidad de Chile por fin vuelve a la cancha con público. Este sábado, el Romántico Viajero visita a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental U Marathon de Lima, en un partido que se vive como un verdadero evento: la tradicional Noche Crema, donde el cuadro peruano presenta a su plantel 2026 ante su gente. Para la U, el contexto es igual de potente: será el estreno del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini y la primera prueba internacional real de la pretemporada.

Los azules llegan con la necesidad de sumar rodaje después de la suspensión del amistoso ante Racing en Concepción y con el plantel en pleno armado. Además, el duelo abre la puerta para ver a los refuerzos en cancha y medir cómo responde el equipo en un escenario hostil, con estadio lleno y un rival que llega como tricampeón del fútbol peruano.

📺 ¿Qué canal transmite U de Chile vs Universitario EN VIVO en Chile?

El partido entre Universidad de Chile y Universitario no tiene transmisión confirmada por televisión en Chile.

La señal oficial anunciada en Perú será:

TV Perú (señal abierta)

Canal D del IRTP

📌 Hasta ahora, no existe información oficial de un canal o plataforma chilena que lo emita. La situación podría resolverse en las próximas horas.

🕒 ¿A qué hora juega U de Chile vs Universitario por la Noche Crema?

El partido está programado para:

📆 Sábado 24 de enero de 2026

⏰ 22:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Monumental U Marathon, Lima

📡 ¿Dónde ver U de Chile vs Universitario EN VIVO ONLINE?

La alternativa más habitual para seguir el partido en vivo es la señal online oficial de TV Perú, considerando que es un canal abierto peruano.

TV Perú (streaming vía web y app)

📌 También se emitirá por Canal D del IRTP en Perú.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs Universitario?

Además de la transmisión, podrás seguir el partido gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis editorial)

🏟️ ¿Qué es la Noche Crema y por qué es clave para la U de Chile?

La Noche Crema es uno de los eventos de presentación más tradicionales del fútbol peruano. Universitario muestra su plantel ante un Monumental lleno y busca arrancar el año con una victoria que encienda a su hinchada.

Para la U, este amistoso tiene un valor mayor: es el primer partido con público del año, el debut del entrenador y un termómetro para el funcionamiento del equipo antes del inicio del Campeonato Nacional 2026. En simple: lo que pase en Lima va a dejar señales.

🟡🔴 ¿Cómo llega Universitario al duelo ante U de Chile?

Universitario llega como tricampeón vigente y con el objetivo declarado de ir por el tetracampeonato. Será su gran noche de presentación y buscará dar un golpe de autoridad ante un rival internacional.

Su principal carta ofensiva es Álex Valera, uno de los nombres más determinantes de la última Liga 1. En cuanto a refuerzos, se proyecta que puedan sumar minutos jugadores como Caín Fara y Lisandro Alzugaray, mientras que Héctor Fertoli y Sekou Gassama no estarían disponibles.

🔵 ¿Cómo llega U de Chile al partido ante Universitario?

La U viene de jugar su primer amistoso del año a puertas cerradas ante Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Azul. En ese ensayo, el equipo dejó una señal potente: Octavio Rivero fue figura con un doblete, en un triunfo 3-1 en el primer partido (el segundo terminó 0-0).

Con el plantel tomando forma y con refuerzos que todavía buscan acoplarse, el duelo ante Universitario aparece como el examen más exigente de la pretemporada. Y también como una vitrina: el estreno del nuevo ciclo se mira con lupa.

🔵 Formación U de Chile vs Universitario

Universidad de Chile trabajará una formación cercana al once que podría comenzar el año, pero aún no hay equipo confirmado.

Se espera que Octavio Rivero asome como titular tras su buen arranque goleador, mientras que Juan Martín Lucero podría ser opción para sumar sus primeros minutos como azul, dependiendo de su evolución física durante la semana. Además, nombres como Eduardo Vargas y Lucas Romero también aparecen como piezas a seguir en este primer gran examen del 2026.

De este modo, así podría arrancar la U 2026: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi; Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

El antecedente más lejano entre Universitario y Universidad de Chile se remonta a la Copa Libertadores de 1972. En esa ocasión, el cuadro peruano se impuso por 2-1 en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la fase inicial del torneo. Los goles fueron obra de Cachito Ramírez y Percy Rojas, mientras que Juan Sarnari marcó el descuento para el conjunto azul, que terminaría siendo subcampeón de esa edición.

📰 En resumen

U de Chile vs Universitario se juega este sábado 24 de enero

Hora: 22:00 de Chile

Sede: Estadio Monumental U Marathon (Lima)

Transmite en Perú: TV Perú (señal abierta) y Canal D (IRTP)

Transmisión en Chile: por ahora, sin canal confirmado

Debut de Francisco Meneghini en la U en 2026

Noche Crema: primer amistoso con público y prueba internacional

📣 Sigue U de Chile vs Universitario EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, reacciones y todo lo que deje el estreno del nuevo ciclo azul en Lima.