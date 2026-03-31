Lo que debía ser el año de la consagración de Lucas Assadi bajo el mando de Fernando Gago, se ha transformado en un verdadero “vía crucis”. El talentoso volante de Universidad de Chile cumplió más de un mes fuera de las canchas tras lesionarse el pasado 23 de febrero ante Deportes Limache, pero su ausencia no es solo médica. Mientras el jugador asegura estar listo para volver, en el CDA se han destapado una serie de factores que mantienen al “10” en el ojo de la tormenta.

Según reveló un reportaje de La Tercera, el nacido en Puente Alto está lidiando con tres frentes críticos: una balanza que no perdona, una renovación de contrato estancada y el ruido mediático tras verse involucrado en un polémico reportaje sobre barristas. En el Centro Deportivo Azul aseguran que “las posturas están lejos de un acuerdo” y que el invierno será la ventana definitiva para decidir su futuro.

La balanza de Gago: El “pecado” físico de Assadi

Una de las reglas de oro de Fernando Gago es la condición física implacable. Sin embargo, en La Cisterna revelan que Lucas Assadi no está cumpliendo con los estándares. “El futbolista está tres kilos por sobre su peso ideal”, aseguran desde el recinto azul, un factor que, si bien no lo margina totalmente, sí lo pone en desventaja en la lucha por la titularidad frente a un técnico que no transa con el estado de forma.

¿Se va libre? El nudo ciego de la renovación de Lucas Assadi

El contrato de Assadi vence en diciembre de este año. Esto significa que en junio ya podría negociar como jugador libre, un escenario de pesadilla para Azul Azul. Manuel Mayo busca renovarlo por dos años con sueldo de “top”, pero hay un tope insalvable: “La cláusula de salida de 5 millones de dólares es considerada excesiva por el entorno del jugador”. Ante la consulta, Lucas fue cortante: “Prefiero no hablar de eso. Si quiere hablar la dirigencia, que lo digan ellos”.

¿Juega Assadi el Audax Italiano vs U de Chile? La decisión de Gago

Pese a los ruidos externos, el “10” ya está operativo médicamente. No obstante, Gago enfrenta un dilema táctico y físico para el duelo de hoy en el Bicentenario de La Florida. “Estaré listo con Audax, pero por el tema de la cancha sintética quieren cuidarme”, admitió el propio jugador.

El DT argentino debe decidir si arriesgarlo desde la partida ante la urgencia de puntos o guardarlo para el duelo ante La Serena, considerando que un resentimiento en el tobillo izquierdo podría sepultar su primer semestre.

En resumen

El peso: Revelan que Assadi tiene 3 kilos de sobrepeso según los parámetros de Gago.

Revelan que Assadi tiene según los parámetros de Gago. El contrato: Termina en diciembre y no hay acuerdo por la alta cláusula de salida.

Termina en diciembre y no hay acuerdo por la alta cláusula de salida. Extra fútbol: La dirigencia admitió incomodidad por videollamadas con barristas cuestionados.

La dirigencia admitió incomodidad por videollamadas con barristas cuestionados. Retorno: Está citado ante Audax, pero la cancha sintética es el gran riesgo para su tobillo.

¿Crees que la U debería bajar sus pretensiones y renovar a Assadi ahora o es momento de venderlo en junio? Opina y participa en AlAireLibre.cl.