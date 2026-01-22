La U de Chile mira atenta al mercado. Los azules han sumado cuatro refuerzos para la temporada 2026 y el propio gerente deportivo del club, Manuel Mayo, no descartó la posibilidad de sumar nuevos jugadores.

Sin embargo, un movimiento podría sacudir el Centro Deportivo Azul y tiene que ver con una de sus principales figuras: Lucas Assadi.

El talentoso volante del Romántico Viajero ya ha recibido ofertas desde el extranjero, y si bien la idea de Francisco Meneghini es mantenerlo para la campaña que se avecina, la dirigencia fijó una postura en caso de que lleguen nuevos ofrecimientos.

😮 La condiciones de la U de Chile para dejar partir a Lucas Assadi

Durante la presentación de Juan Martín Lucero, el gerente deportivo de la U de Chile, Manuel Mayo, aclaró que “Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Meneghini y para conseguir los objetivos. Han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna ha sido satisfactoria para todas las partes”.

Por esta razón, desde la dirigencia establecieron algunas condiciones para dejar partir a su principal figura en caso de que lleguen nuevos ofrecimientos en los próximos días.

“Las razones de que el nacido en Puente Alto permanezca en los laicos son: monto que la U pide por su carta (no menos de cinco millones de dólares), la forma de pago (al contado y en una sola cuota) y también lo que el volante ofensivo desea obtener en esta operación”, reveló La Tercera.

Así las cosas, de llegar una oferta que cumpla con las expectativas de los universitarios y también del jugador, lo dejarán partir. Otra opción es ofrecer una extensión de contrato, la cual aún no realizan.

⚽ Los números de Lucas Assadi en la U de Chile el 2025

Lucas Assadi fue una de las grandes figuras de la U de Chile el 2025, particularmente en el segundo semestre. El talentoso jugador tuvo unos primeros meses difíciles, donde incluso salió de las convocatorias de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, a punta de buenas actuaciones se ganó un lugar en el equipo y fue una de las piezas inamovibles en la segunda parte del año.

Así, durante la temporada anterior jugó un total de 1.728 minutos en 30 partidos, en los cuales anotó 11 goles y aportó 6 asistencias.

