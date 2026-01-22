La llegada de Francisco Meneghini a la banca de Universidad de Chile trajo consigo una profunda reestructuración en el CDA. Paqui no ha titubeado a la hora de conformar su plantel y varios nombres han tenido que hacer las maletas al no entrar en su proyecto deportivo.

A la lista de cortados se sumó en las últimas horas un volante que llegó de vuelta tras un tiempo cedido, pero que nunca logró consolidarse. Tras recibir el “no” del nuevo cuerpo técnico, el mediocampista se movió rápido y aseguró su permanencia en Primera División fichando por un elenco que disputará copas internacionales.

👤 ¿Quién es el jugador damnificado por Francisco Meneghini?

Se trata de Federico Mateos. El volante argentino y excapitán de Ñublense, puso fin a su ciclo en la U y fue confirmado rápidamente como nuevo refuerzo de Audax Italiano.

El cuadro de La Florida aprovechó la oportunidad de mercado para sumar experiencia a su mediocampo. Mateos firmó por una temporada y tendrá un desafío inmediato: la fase previa de la Copa Sudamericana, donde los itálicos se medirán ante Cobresal buscando un boleto a la fase de grupos. Así, el jugador pasa de ser descartado en el CDA a tener vitrina continental en el corto plazo.

Federico Mateos jugará en Audax Italiano 🇨🇱. Ya hay acuerdo. El futbolista tiene que firmar hoy la rescisión con Universidad de Chile para poder sumarse 🇮🇹. pic.twitter.com/nK7hwy3FTP — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) January 22, 2026

📉 Los números que marcaron el paso de Mateos por la U de Chile

El paso de Mateos por el Romántico Viajero estuvo lejos de las expectativas que generó su fichaje en 2023. Las lesiones constantes y la irregularidad le impidieron adueñarse del mediocampo azul.

Durante su estadía en Universidad de Chile, el volante disputó un total de 44 partidos (entre Campeonato Nacional y Copa Chile), anotando 4 goles y entregando 3 asistencias. Sin embargo, su influencia en el juego fue diluyéndose con el tiempo, perdiendo la titularidad y finalmente la confianza del nuevo cuerpo técnico, que decidió prescindir de sus servicios para liberar un cupo y masa salarial en este 2026.

🏆 ¿Podrá enfrentar a la U en la Copa Sudamericana?

El destino quiso que Mateos fiche justamente por otro representante chileno en la Copa Sudamericana 2026, lo que abre la posibilidad de un “cruce del morbo” ante su exequipo. Eso sí, para verse las caras, ambos deben sortear primero sus llaves nacionales.

Mientras la U de Chile enfrentará a Palestino en partido único, el nuevo equipo de Mateos, Audax Italiano, deberá eliminar a Cobresal para meterse en la fase de grupos. Si ambos logran avanzar, podrían toparse más adelante en el certamen continental, dándole al volante la chance de una revancha deportiva en la cancha frente al técnico que lo dejó partir.