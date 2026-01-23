Retener a Lucas Assadi en Universidad de Chile se ha vuelto cada vez más complejo. El notable segundo semestre que firmó en la temporada pasada terminó de instalarlo en el radar internacional y en el Centro Deportivo Azul reconocen que el interés no ha parado de crecer.

En las últimas semanas ya habían trascendido sondeos desde Brasil, pero en La Cisterna admiten que el escenario ha sido mucho más amplio. Así lo confirmó el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, al reconocer contactos formales desde distintos mercados. “Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes”.

Entre las propuestas más conocidas aparecen los acercamientos de Atlético Mineiro y Gremio, pero no fueron los únicos. Desde el propio club reconocen que hubo negociaciones más avanzadas, incluso con una oferta que estuvo cerca de cerrarse.

Se trató del interés del Metalist de Ucrania, que puso sobre la mesa 4,5 millones de dólares por el 80% del pase, una cifra que fue considerada aceptable por la dirigencia azul. Sin embargo, el traspaso se frustró por una razón clave: el jugador descartó emigrar a un país en guerra, lo que terminó desechando definitivamente la operación.

En medio de la incertidumbre, Johnny Herrera puso el foco en un aspecto que va más allá del mercado: el legado. El ex capitán azul fue categórico al analizar el escenario del volante ofensivo y la huella que podría dejar en el club.

“Sí o sí tiene que ser campeón, sino no trasciende, Assadi es extraordinario, yo creo que es de los talentos innatos únicos que hemos visto en el último tiempo, pero si no sale campeón, no trasciende”.

El ex arquero profundizó su postura al advertir cómo sería recordado Assadi si decide partir sin títulos. “Se fue de la U, estuvo en una Copa Chile y algo más, pero uno se acuerda de eso y para mí sí es importante irse campeón”.

Ese mismo análisis es el que se viene trabajando puertas adentro en La Cisterna. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini han conversado directamente con el jugador para convencerlo de quedarse al menos una temporada más y liderar el intento por cortar la sequía que se arrastra desde el Clausura 2017.

La estrategia incluye mejora salarial y extensión de contrato, considerando que el vínculo actual finaliza en diciembre y que, desde junio, Assadi podría negociar como jugador libre.

“Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”.

En Azul Azul el escenario está claro. Según reveló El Deportivo, si aparece un club extranjero que ofrezca cinco millones de dólares, pagados en una sola cuota y con un proyecto deportivo que convenza al jugador, la historia podría llegar a su fin antes de lo previsto.

Hasta entonces, la teleserie sigue abierta. Con ofertas sobre la mesa, presión externa y un mensaje que apunta directo al orgullo azul, el futuro de Lucas Assadi vuelve a transformarse en uno de los temas más sensibles del verano en Universidad de Chile.

