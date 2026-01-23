Colo Colo empieza a buscar un reemplazante para Lucas Cepeda, luego de que en las últimas horas se oficializara su partida a Elche de España, por una cifra de 2,2 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase.

Lautaro Pastrán, Víctor Dávila y Diego Valdés (este último en otra posición) suenan para llegar al estadio Monumental y las próximas horas serán claves para que el Cacique defina quién se hará cargo del lugar de Cepeda en el Cacique.

Además, se mantienen sondeando opciones para la llegada de un arquero, ya que sigue siendo un pedido expreso del director técnico Fernando Ortiz, pese al buen nivel que ha mostrado Fernando De Paul: el Tano quiere competencia en todas las posiciones y quiere un portero de experiencia que apure al Tuto.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 23 de enero