La U de Chile enfrenta una carrera contrarreloj en el mercado de fichajes 2026. A solo unos días del inicio de la pretemporada, la dirigencia azul sabe que debe concretar refuerzos lo más pronto posible, especialmente en la ofensiva donde aún no ha llegado ninguna incorporación y sí han partido tres piezas importantes como Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Francisco Meneghini ha transmitido su lista de prioridades a Azul Azul, y la respuesta de la institución ha sido activar contactos en múltiples direcciones para satisfacer las demandas técnicas del nuevo entrenador argentino. En ese contexto, uno de los nombres que seduce a ‘Paqui’ es el de uno de sus exdirigidos, el cual quedó libre tras cumplir su ciclo en O’Higgins de Rancagua.

🔵 El exdirigido de Francisco Meneghini que asoma en la U de Chile

Se trata de Maximiliano Romero, delantero argentino de 26 años que finalizó su préstamo con los celestes tras una temporada destacada en el fútbol chileno. El atacante trasandino es conocido por su versatilidad ofensiva y capacidad de juego colectivo. Su perfil encaja con lo que Francisco Meneghini busca para reforzar la delantera azul, considerando que ya han trabajado juntos.

Según reveló Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta: “Lo de Maxi Romero comenzó a tomar onda. Yo te digo: no quiero equivocarme, porque uno dijo acá (Nicolás) Blandi la rompe, pero yo creo que Maxi Romero es un buen nombre”.

Las características de Romero representarían una variante distinta a las que ha tenido anteriormente la U de Chile, puesto que solo es un finiquitador, sino que también puede jugar como mediapunta y asociarse con los volantes. Para concretar su fichaje, Azul Azul deberá negociar con Argentinos Juniors, club dueño de su pase.

⚽ Los números de Maximiliano Romero el 2025

Pese a que llegó a mediados de año a O’Higgins, Maximiliano Romero fue una de las principales figuras ofensivas de los celestes durante el 2025, consolidándose con un importante registro en el Campeonato Nacional. Su desempeño bajo dirección de Meneghini evidenció que se adaptó rápidamente al fútbol chileno.

En su paso por Rancagua, Romero jugó un total de 13 partidos en el torneo, en los cuales anotó 7 goles y aportó 2 asistencias.

