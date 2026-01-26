Se acaba la pretemporada y comienza la verdadera cuenta regresiva. Colo Colo vive una semana límite antes de su debut oficial en el Campeonato Nacional, con un mercado de fichajes todavía abierto, decisiones urgentes en la dirigencia y un cuerpo técnico que sigue sin tener el plantel completo que pidió.

Mientras Blanco y Negro busca cerrar los últimos refuerzos “a contrarreloj”, Fernando Ortiz prepara un estreno con bajas importantes, dudas en defensa y la presión de arrancar con el pie derecho ante Deportes Limache. En paralelo, desde Valparaíso llegan señales positivas para los hinchas albos: todo apunta a que sí podría haber público visitante en el debut.

Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 26 de enero

